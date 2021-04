Lutte contre les stupéfiants à Laval : baisse de 18 % des infractions en 2020

Baisse de 18 % du nombre des infractions liées au trafic de stupéfiants, en Mayenne, en 2020, ce sont les chiffres encourageants, transmis par la préfecture. Des résultats que l'on doit, évidemment, au travail de fond et d'enquête des forces de l'ordre, aux contrôles réguliers et aux points de deal mieux ciblés.

Des chiffres à relativiser

Cependant, ces chiffres encourageants, sont à relativiser. 2020, c'est l'année de la crise sanitaire, des confinements et des mesures restrictives de circulation qui ont eu pour effet de limiter la présence des trafiquants et des usagers dans les rues. La mise en place, toujours en 2020 de l'AFD, l'amende forfaitaire délictuelle de 200 euros, pour les usagers qui se font prendre, a peut-être, également, eu un effet dissuasif

La lutte sur le net

Les policiers appellent ça "Uber shit". C'est aussi un effet de la crise sanitaire, les trafiquants sont de plus en plus présents sur le net, sur des plateformes ou sur des messageries difficiles à repérer et par lesquelles, usagers et dealers se retrouvent, font leurs affaires, jusqu'à des livraisons à domicile. Le plan national de lutte contre les stupéfiants a permis aux policiers de Laval, de travailler plus efficacement pour le démantèlement de certains réseaux.