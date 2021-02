Lutte contre les stupéfiants en Côte-d'Or : près d'un million d'euros de marchandises soustraites en janvier

La lutte contre le trafic et l'usage illicite de stupéfiants s'est poursuivie en janvier dans le département de la Côte-d'Or, où "la mobilisation des forces de l'ordre s'est maintenue à un fort niveau d'engagement" se félicite la préfecture. Dans son bilan du mois de janvier, ce sont ainsi près d'un million d'euros de marchandises qui ont été soustraites au trafic de stupéfiants selon les autorités.

67 opérations menées en janvier en Côte-d'Or

Sous l’autorité de Fabien Sudry, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, et d'Eric Mathais, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, les forces de l’ordre, les douanes et l’administration pénitentiaire, ont conduit au cours du mois de ce mois de janvier 2021, 67 opérations, qui ont notamment permis la saisie de :

• 109 kg de cannabis (prix de revente estimé entre 900 000 € et 1 000 000 €)

• 83 g de cocaïne (prix de revente estimé à 6 640 €) *

• 62 g d'héroïne (prix de revente estimé à 2 400 €)

• 98 sachets d'ecstasy (prix de revente estimé à 980 €)

• 315 € en numéraire

Ces opérations ont conduit à 37 interpellations.

Par ailleurs, 11 amendes forfaitaires délictuelles ont été établies depuis le 1er janvier à l'encontre de consommateurs de produits stupéfiants.

Les services de police et de gendarmerie, les douanes et l’administration pénitentiaire préviennent qu'ils vont maintenir leur actions quotidiennes de lutte contre le trafic et l'usage illicite de stupéfiants qui, au "delà de l'enjeu de santé publique, entraîne une dégradation des conditions de vie et des violences dans les quartiers".