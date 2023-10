Lutte contre les stups : "à Rennes, on n'a pas de zones de non-droit" estime le nouveau patron des policiers

Avec 31 points de deal à Rennes, la situation de la capitale bretonne est loin d'être celles que peuvent connaitre Marseille, Montpellier ou Grenoble où il a exercé, estime Yannick Blouin. Trois semaines après son arrivée, le nouveau chef des policiers d'Ille-etVilaine fait le point sur ses priorités.

"La priorité absolue de notre ministre de tutelle, c'est la lutte contre les trafics de stupéfiants. J'arrive du sud. Je peux vous dire que sur l'arc méditerranéen, les règlements de comptes, il y en a beaucoup. Alors, ici, il y a effectivement eu des tués ici, notamment à Maurepas. Un mort est toujours un moment de trop. Mais globalement, sur le territoire d'Ille-et-Vilaine et particulièrement Rennes, il n'y a pas de zones de non-droit, les effectifs vont partout. Il y a des quartiers qui nécessitent toute notre attention."

Un travail de pilonnage pour montrer que le terrain ne leur appartient pas

"Il faut que les gens puissent vivre sereinement. Ils ne peuvent pas avoir la boule au ventre en sortant de chez eux pour aller faire une course dans le petit commerce de proximité. Ce n'est pas tolérable. On va utiliser l’amende forfaire pour sanctionner les consommateurs de produits stupéfiants et pas qu'eux. On va l’utiliser en matière d'occupation illicite des halls d'immeuble.

On doit lutter aussi contre les encombrants, car les trafiquants s’en servent pour tenir leurs points de deal, pour mettre des obstacles, pour nous retarder. Les canapés servent aussi aux guetteurs. Il faut qu’on travaille avec la ville, avec les services de la voirie notamment, pour que chacun soit bien dans son action. On doit mener une politique partenariale globale. On va travailler aussi avec les bailleurs, le transporteur public, l'Éducation nationale. Parce qu'il se passe aussi des choses aux abords des écoles, dans les cours de récréation qui peuvent être des points de repli des dealers.

Tout ce travail de pilonnage, c'est pour montrer que le terrain ne leur appartient pas, c'est un travail de longue haleine. Ils sont tellement organisés et structurés. Ils font appel à des mineurs. Il y a une espèce de bourse à l'emploi Un chouf qui peut gagner 100 ou 150 euros par jour, vous imaginez quand on a treize, quatorze ou quinze ans.

Dans ces quartiers, on doit être là. Ce sont des quartiers où il y a encore des services publics. Le point de bascule ne me semble pas atteint. Si tout le monde s'y met collectivement, on est capable de faire encore mieux. Je crois vraiment au rapprochement police et population."

Trop de zones blanches à Rennes où il n'y a pas de vidéoprotection

"Il faut un travail de terrain, mais la vidéoprotection est aussi notre prolongement, c’est un outil indispensable. Pourquoi ? Au plan de la dissuasion, mais aussi de la prévention, et en matière d'identification. Je fais le constat ici et je vous dis avec beaucoup de précautions, ce n'est pas moi qui dirai à l'édile ce qu'elle a à faire. Chacun ses compétences. Chacun son métier. Mais ce que je constate qu'il y a des zones blanches, que ce soit dans le centre-ville ou que ce soit dans ce secteur, dans certains secteurs, dans certains quartiers sensibles. J’en ai parlé à la maire de Rennes, que j'ai vu déjà deux fois.

Lors d'une manifestation, on utilise la vidéo, mais aussi les drones sur autorisation du préfet. Dès lors qu’il peut y avoir des troubles à l'ordre public, dès lors où il y a des risques. Et sur les parcours, j'ai pu constater quelques zones blanches et quand je perds le fil, quand je n'ai plus de visuel sur mes effectifs, je n'ai plus le visuel global sur mon dispositif opérationnel. Ça me pose question parce que j'ai besoin de les faire manœuvrer. Sur la place de Bretagne par exemple, il y a des arbres, on ne voit rien. Peut-être que les caméras ne sont pas bien placées. Les caméras ne remplaceront pas les hommes et les femmes sur le terrain, mais c'est notre prolongement. Je ne suis pas un Big Brother, mais j'ai besoin de voir pour que le service d'ordre se passe le mieux possible. Et il ne faut pas des caméras sur des mâts, parce que les mâts, ça se scie, et certains ont des meuleuses pour le faire. Je ne suis pas partisan de centaines de caméras en plus, je pense qu'il faut en mettre là où c'est pertinent."