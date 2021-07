Lutte contre les violences conjugales : à Saverne, des gardes à vue "dès la première gifle"

En garde à vue "dès la première gifle". C'est la politique pénale menée par la nouvelle procureure de Saverne, Aline Clérot. Elle a décidé de faire du dossier des violences conjugales une priorité absolue. Il faut dire que dans le secteur, ce type de violences explose : +56% au premier semestre 2021 par rapport au premier semestre il y a deux ans soit déjà 180 faits signalés depuis le mois de janvier.

La procureure a donc décidé de mener une politique très volontariste dans ce domaine. Elle demande à être informée de chaque plainte de ce type. Et cela pour pouvoir placer rapidement en garde à vue les auteurs de violences conjugales "dès la première gifle".

"J'ai donné instruction de placer systématiquement en garde à vue les auteurs de violences conjugales pour me permettre de mener à bien ma politique pénale. Qui se veut rapide, efficace et ciblée. Le but c'est de permettre avec une garde à vue de déférer la personne qui est mise en cause dans une procédure de violences conjugales" explique Aline Clérot, procureur de la République de Saverne.

Eloigner l'agresseur du domicile

La procureure prononce ensuite quasi systématiquement une mesure d'éloignement du domicile de 15 jours minimum pour le conjoint violent. "Eloigner le mis en cause de sa victime, c'est l'une des mes ambitions premières, pour apaiser la situation, permettre l'accompagnement de l'auteur et permettre également l'apaisement de la victime".

La procureure explique son choix d'éloigner le conjoint violent du domicile : "Ce n'est pas la victime qui doit partir. Ce fut jusqu'à présent la manière de voir les choses. La victime vit une situation douloureuse, elle était jusque là mise en situation de devoir quitter le logement avec parfois ses enfants. Situation qui me paraît totalement invraisemblable" développe la magistrate.

Le tribunal judiciaire de Saverne - illustration © Radio France - Antoine Balandra

Elle explique s'appuyer sur les associations d'aides aux victimes, associées à sa politique pénale. Et sur les associations de suivi des auteurs d'infractions de ce type. Un "logement d'éviction" est d'ailleurs disponible sur Saverne. D'autres suivront sur d'autres communes. La procureure met en place un suivi très serré des auteurs, pour tenter de créer un effet de choc, une prise de conscience.

Manque de moyens

Elle dispose également de six téléphones graves dangers, et de trois bracelets anti rapprochement... Insuffisant estime-t-elle. Aline Clérot dénonce un manque de moyens flagrant. Pas de ligne budgétaire dédiée, pas de moyens humains non plus.

"C'est une priorité d'action pénale, il faut que je m'en donne les moyens, malgré des circonstances qui font que nous sommes assez limités dans les moyens humains et financiers donnés au parquet. On nous demande beaucoup, de faire que la lutte contre les violences conjugales soit prioritaire. Mais il faut donc dire que nous sommes limités et demander plus de moyens" dit-elle. Aline Clérot avait d'ailleurs signé un communiqué de presse il y a quelques semaines avec d'autres procureurs sur cette thématique.

Elle rappelle que la lutte contre les violences conjugales, c'est 5 euros par habitant et par an en France. Soit par exemple cinq fois moins qu'en Espagne.

"Je ne veux pas qu'une femme soit tuée en pleine rue. On doit se donner les moyens de l'éviter" conclue la procureure.