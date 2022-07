Lutte contre les incendies : la Région PACA accélère la réhabilitation du "pélicandrome" de Hyères

La guerre du feu change de visage : c'est désormais une "guerre totale" qui est engagée sur le territoire français, selon la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par la voix de son vice-président François de Canson, la Région annonce donc ce jeudi plusieurs mesures essentielles à ses yeux pour lutter contre les incendies, dont la réhabilitation du "pélicandrome" de Hyères. Cette base située dans le Var permet de ravitailler les avions bombardiers d'eau qui ne peuvent pas être remplis en vol comme les Canadair. Il s'agit par exemple des avions Dash.

Multiplier par quatre l'efficacité du ravitaillement à Hyères

Actuellement, l'aérodrome de Hyères est un "pélicandrome" mobile où un avion est ravitaillé en eau à partir d'une citerne sur un camion avec une seule ligne de tuyau d'alimentation. Le projet de la région et de pouvoir à terme ravitailler simultanément deux avions avec deux lignes en moins de 10 minutes. "Cette multiplication par quatre des capacités de ravitaillement serait un gain majeur d'efficacité" selon la Région, "déterminant pour prévenir l'extension des incendies".

Les avions Dash ainsi ravitaillés, et volant à plus de 500 km/h, pourraient ainsi "très rapidement se développer à partir de Hyères sur tout le Var, les Alpes-Maritimes et l'est des Bouches-du-Rhône".

Tout cela a un coût : 4,2 millions d'euros que la Région se propose de financer à hauteur de 70%, en attendant un complément de la part de l'État.

"Le manque d'avions met en danger nos pompiers. (...) On doit commander des Canadair."

Ce n'est pas le seul effort que la Région demande au gouvernement. Il faut que "l'État lance un grand plan national car la Sécurité civile est aussi importante que la sécurité publique !" Le constat est clair pour la Région : "Le manque d'avions met en danger nos pompiers (...) Notre flotte (12 Canadair et sept Dash), même si elle est la plus importante d'Europe, n'est pas suffisante". La conclusion est sans appel : "On doit commander des Canadair". La Région se dit prête à participer à l'achat d'un troisième Canadair supplémentaire dans la commande européenne RescEU.

Pouvoir louer en urgence des hélicoptères

La Région PACA compte 50% d'espaces boisés, mis sous pression quand des incendies se déclarent ailleurs en France, comme en Gironde actuellement, mais aussi dans des zones nouvelles comme en Bretagne. Dans ces situations, les avions ne sont plus disponibles.

La Région souhaite donc également pouvoir louer en urgence des hélicoptères en cas d'incendie massif, pour les mettre à disposition des pompiers. Elle demande donc d'adapter la règle des marchés publics quand on est en situation d'urgence.

Depuis 2018, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur consacre quatre millions d'euros par an à la lutte contre les incendies, un budget porté à 5,5 millions d'euros en 2022. Déjà 26.000 hectares ont brûlé en France cette année, dont 4.000 dans la région. C'est dans ce contexte et alors "que les pompiers sont très inquiets (...), le niveau d'hydrométrie est très bas", que l'institution régionale estime que ces mesures sont essentielles pour ne pas revivre l'année noire de 2003, avec plusieurs incendies dans le Var, qui avaient entraîné la mort de sept personnes dont trois pompiers.