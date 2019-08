Luxey : ils se sont rencontrés au festival Musicalarue il y a 4 ans... depuis, ils ont eu un bébé

Chloé et Nathan se sont rencontrés il y a 4 ans au festival Musicalarue, à Luxey. Elle travaillait comme serveuse au Cercle de l'Union, lui travaillait à la maintenance pour le festival. Depuis, ils ont eu un enfant et ont acheté une maison à Luxey. Récit d'une rencontre un peu particulière.

Chloé et Nathan travaillent désormais tous les deux au Cercle de l'Union à Luxey

"J'ai rapidement compris qu'il m'avait repéré", rigole Chloé, chignon brun, derrière le comptoir du bar. À ses côtés, Nathan, la trentaine, confirme que la jeune femme lui a plu de suite. Il y a 4 ans, au moment de la préparation du festival, les deux jeunes trentenaires se sont rencontrés pour la première fois. Chloé travaillait comme bénévole au Cercle de l'Union, alors que Nathan travaillait à la maintenance du festival.

Un bébé qui a fait ses premiers pas sur la scène à Luxey

Après ses journées de travail, Nathan venait se détendre en terrasse du Cercle de l'Union. "On a pour habitude de faire des notes aux gens qu'on connait, explique Chloé, tout sourire. Je ne connaissais pas Nathan, mais il venait tout le temps au comptoir du bar remplir sa note. Je crois qu'il m'avait repéré." Après plusieurs soirées de festival, Chloé et Nathan ne se quittent plus.

Depuis, le couple a acheté une maison à Luxey et a eu un enfant. "Nino vient d'avoir un an il y a une semaine. Il a fait ses premiers pas sur une des grosses scènes du festival", rigolent les jeunes parents. Aujourd'hui, Nathan a quitté la maintenance. Il travaille à présent au Cercle de l'Union avec Chloé.