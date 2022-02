Luxleaks : le messin Raphaël Halet devant la justice européenne

Condamné par la justice luxembourgeoise pour avoir divulgué des documents l'origine des "Luxleaks", Raphaël Halet va plaider sa cause ce mercredi devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Il était de ceux l'un par qui le scandale était arrivé. Le messin Raphael Halet, à l'origine de la retentissante affaire des "Luxleaks", plaide sa cause ce mercredi 2 février devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg et entend être reconnu comme lanceur d'alerte.

En 2013, employé d'un cabinet d'audit financier au Luxembourg, lui et Antoine Deltour avaient transmis au journaliste de Cash Investigation Edouard Perrin des documents confidentiels prouvant les pratiques des multinationales pour échapper aux impôts.

Poursuivis pour la divulgation de ses documents, Antoine Perrin avait été acquitté en première instance et en appel. Antoine Deltour avait été condamné en appel à six mois de prison avec sursis et 1.500 euros d'amende, peine annulée par la Cour de Cassation luxembourgeoise. La cour avait en revanche maintenu la peine prononcée à l'encontre de Raphaël Halet : 1.000 euros d'amende.