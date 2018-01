Dans l’affaire Luxleaks, Raphaël Halet et le journaliste Edouard Perrin attaquent devant la justice. Ils demandent l’annulation d’une ordonnance qui avait permis à la société luxembourgeoise PWC de faire le lien entre les deux hommes, le lanceur d’alerte et le journaliste.

Metz, France

Un rassemblement citoyen pour soutenir la liberté de la presse et la protection du secret des sources est organisé mardi 9 janvier 2018, à partir de 9h devant le tribunal de Metz à l'appel de la CGT, la ligue des droits de l'homme, Anticor et le parti communiste. Ce sera une heure avant l'audience devant le tribunal des référés de Metz.

L’ordonnance qui a tout changé

Le tribunal des référés de Metz examine ce mardi 9 janvier, à 10h la demande déposée par le lanceur d'alerte messin Raphaël Halet et le journaliste de Cash Investigation Edouard Perrin.

Ils demandent l'annulation d'une ordonnance qui avait permis à PriceWaterhouseCoopers de faire le lien entre les deux hommes.

Suite à cette ordonnace, un perquisition avait été organisée chez Raphael Hallet et son ordinateur et ses mails saisis.

Manque de rigueur ou collusion ?

C'est la présidente du tribunal de grande instance de Metz qui avait signé cette ordonnance. Dessus, il était clairement écrit que le groupe luxembourgeois voulait trouver le lien entre le lanceur d'alerte et le journaliste.

Pour Jacques Maréchal, représentant du parti communiste en Moselle, ce n'est pas forcément l'essentiel. Mais il faut que le rassemblement soit le plus large possible pour qu'une telle chose ne se reproduise plus.

Pour Raphaël Hallet l’objectif, c'est aussi qu'aucun salarié ne puisse subir la pression d'un employeur comme lui l'a vécu.

"Le but c’est de montrer qu’une multinationale ne peut pas détourner la justice française pour arriver à ses fins. Un citoyen même petit peut se battre contre le système et être le caillou dans le chaussure des multinationales."

Dans cette affaire Luxleaks, le jugement en cassation de la condamnation de Raphaël Halet et d'Antoine Deltour est attendu le 11 janvier.