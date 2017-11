Luxleaks : Raphaël Hallet, le lanceur d’alerte messin saisit la justice

Le lanceur d'alerte messin Raphaël Hallet et le journaliste Edouard Perrin attaquent devant la justice. Ils ont introduit, lundi 27 novembre, un référé devant le tribunal de Metz pour faire annuler des documents de la procédure Luxleaks. Pour eux, le secret des sources n'a pas été respecté.

Le secret des sources a t il été bafoué dans l'affaire Luxleaks ?

Dans ce dossier qui met en cause les pratiques de Price WaterhouseCoopers, un cabinet spécialiste de l'optimisation fiscale, deux lanceurs d'alerte lorrains, Antoine Deltour et Raphaël Hallet ont été condamné par la justice luxembourgeoise. Ils ont fait appel en cassation. Le journaliste Edouard Perrin a été relaxé.

Une atteinte au secret des sources

Le lanceur d'alerte messin Raphaël Hallet et le journaliste de Cash Investigation Edouard Perrin ont introduit un référé devant le tribunal de Metz ce lundi pour faire annuler une ordonnance signé par la juge du tribunal de grande instance de Metz. Celle ci avait permis au cabinet luxembourgeois Price WaterhouseCoopers (PWC) de saisir l'ordinateur de Raphaël Hallet, et du coup des documents qui prouvait son lien avec le journaliste. Dans l’ordonnance, il était clairement spécifié qu’il s’agissait de chercher les correspondances entre " tout journaliste et monsieur Hallet".

Pour l'avocat de Raphaël Hallet, Bernard Colin, le secret des sources est clairement bafoué. PriceWaterhouseCoopers s’est servi d’une procédure civile pour trouver des preuves contre le journaliste Edouard Perrin :"Price instrumentalise la justice française, et surtout va s’attaquer frontalement au secret des sources. Ils connaissent la source, mais veulent s’attaquer au journaliste en cherchant la preuve de son implication. A partir de ce moment, ils pourront s’attaquer au journaliste devant la justice au Luxembourg"

"On a mis Raphaël Hallet sous une pression folle, bien au-delà d’une garde à vue – Bernard Colin

L’avocat du lanceur d’alerte dénonce aussi un état de fait. PriceWaterhouseCoopers est allé bien au delà de l'ordonnance. On est allé jusqu’à son domicile l’interroger en présence des gendarmes, sans qu’il n’ait la possibilité de garder le silence ou de faire appel à un avocat

"Ca me révolte car dans une garde à vue, il aurait pu garder le silence, il n’a été assisté par personne et on l’a menacé de tout. On a expliqué à sa femme qu’il allait faire de nombreuses années de prison".

Raphaël Hallet mis sous pression

Raphael Hallet, est ensuite convoqué chez PWC. Devant sa femme, on lui dit qu’il est en train de mettre sa famille en péril. Et on finit par lui faire signer un accord de confidentialité pour qu’il ne parle pas. Ce même jour, il est aussi licencié.

Dans cette procédure, note l’avocat : on ne respecte rien, ni le secret des sources, ni le lanceur d’alerte, et on ne respecte même pas la justice luxembourgeoise, car un juge d’instruction est déjà désigné au Luxembourg. C’était à lui de mener les procédures, alors que là, on cache l’existence de Raphaël Hallet et on se fait une justice privée.

Si l’ordonnance est annulé, le journaliste Edouard Perrin et le lanceur d’alerte Raphaël Hallet pourraient poursuivre à leur tour PriceWaterhouseCoopers pour faute et pour préjudice moral.