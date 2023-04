Luynes : la mairie couverte de tags dans la nuit de samedi à dimanche

"Macron, le peuple dit non à l'oppression". Voici ce qui est inscrit sur la mairie de Luynes. Dans la nuit de samedi à dimanche, les murs ont été recouverts de cette inscription. Une quinzaine de tags de la sorte sont inscrits tout autour du bâtiment. Un panneau de signalisation a aussi été arraché, tagué puis déposé devant la mairie.

Une quinzaine de tags recouvrent tous les murs de la mairie © Radio France

La mairie a déposée plainte

Des tags de peinture noire, très certainement faits au pochoir, de la taille d'une feuille A3. Ils ont été découverts ce matin, la mairie a déposée plainte, une enquête est ouverte.

Bertrand Ritouret, le maire de la commune se dit très agacé, "on se démène pour essayer de faire le maximum possible pour nos concitoyens avec le peu de moyens qu'on a à la mairie. Se dire qu'on va dépenser de l'argent pour ce genre de choses alors qu'on a tellement de besoin ! J'aurais préféré repeindre les murs d'une école. C'est inadmissible, intolérable. On ne le supportera pas et on tiendra toutes les conséquences si des auteurs sont identifiés pour qu'ils soient à la fois sévèrement punis et qu'il s'en mordent les doigts parce que je pense que ce n'est pas tolérable."