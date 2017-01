Luynes : un médecin jugé au tribunal pour non-assistance à personne en danger

Il est reproché à ce praticien d'avoir par deux fois conforté un diagnostic qui s'est avéré erroné. Le malade est mort le lendemain. L'affaire remonte au 28 avril 2005.

C'est une affaire rare qui était jugée ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Tours. Un médecin de Luynes était poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Il lui est reproché d'avoir à deux reprises conforté un diagnostic qui s'est avéré erroné. Le malade est mort le lendemain, le 28 avril 2005. Toute la question est de savoir si le médecin avait suffisamment d'éléments en main pour comprendre la gravité de la situation.

Une dissection aortique, et non pas une gastro-entérite

Pendant tout ce procès, le tribunal a cherché à rassembler les preuves qui démontrerait que le médecin s'est trompé dans son diagnostic. Et il n'en a pas trouvé beaucoup. Le 28 avril 2005, le médecin diagnostique une gastro-entérite à un professeur de dessin de 40 ans qui souffre de maux de ventre, de vomissements et diarrhées. Le lendemain, son beau-frère, alarmé, téléphone au praticien. Il serait mourant et mériterait d'être hospitalisé.

Pour la famille, une faute déontologique

A la barre, le médecin dément avoir entendu de tels propos. Il reconnait en revanche que, trop occupé, il refuse de se déplacer et qu'il réitère son diagnostic: le malade est bien victime d'une gastro-entérite. Le soir même, ce dernier succombe. Il souffrait en fait d'une dissection aortique, un mal dont les experts diront qu'il est très difficile à identifier. Pour la famille, le médecin a commis une faute déontologique. Mais où est la preuve, demande l'avocat de la défense qui réclame la relaxe. Le procureur, et c'est rarissime, ne requiert aucune peine. C'est le médecin qui conclura: "j'exerce depuis 25 ans à Luynes, cette histoire m'a profondément marqué, je veux malgré tout continuer ce métier qui est tout ma vie".

Le jugement a été mis en délibéré au 13 février.