Lycée Bellevue d’Albi : perquisition à l’internat, deux lycéens interpellés

Tout est parti d'un banal contrôle de police devant le lycée Bellevue, qui compte 760 élèves dans le centre d'Albi. Les enquêteurs ont ensuite fouillé deux chambres deux l'internat. Deux mineurs seront jugés pour possession et vente de stupéfiants.

Albi, France

Lors d’un contrôle devant le lycée d’Albi, le 9 octobre, les Policiers municipaux ont arrêté un mineur avec sur lui 43 grammes d'herbe de cannabis conditionnés en doses individuelles et d'une balance. Âgé de 17 ans, interne au lycée, il est placé en garde à vue.

Herbe, résine et argent liquide

Une perquisition est menée dans la chambre de l'adolescent à l'internat où les policiers découvrent encore un peu de drogue et de l’argent liquide. Le lendemain, un complice du jeune-homme est arrêté. Sa chambre d’interne est elle aussi perquisitionnée. On y retrouve de l’herbe et un peu d’argent.

Tous deux ont reconnu être des revendeurs. Il devrait mis en examen devant le juge des enfants, pour des faits d'usage, détention, offre ou cession de stupéfiants.