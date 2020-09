Des caméras thermiques en test dans des lycées de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Une expérimentation avant, si succès, une généralisation. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a donc décidé d'installer trois de ces machines, dans trois lycées : dans le lycée Descartes à Saint-Genis-Laval (Académie du Rhône), la MFR privée Vignieu-Morestel (Académie de Grenoble) et le lycée agricole Louis Pasteur de Marmilhat à Lempdes (Académie de Clermont-Ferrand).

"Quand la société, à l'origine de ces caméras thermiques, nous a sollicités pour cette expérimentation nous avons dit ok car la prise de température est l'un des moyens les plus sûrs pour savoir si une personne est touchée ou non par le Covid" explique Laurent Wauquiez, le président Les Républicains de la Région.

Ce dernier était présent ce mardi au lycée Louis Pasteur de Marmilhat, aux cotés de la proviseure Isabelle Plassais, pour informer les élèves sur ce nouvel outil disposé dans l'entrée principale de l'établissement.

L'entrée du lycée agricole Louis Pasteur Marmilhat à Lempdes © Radio France - Olivier Vidal

Il ne faut que quelques secondes à la machine, développée par la société Stackr basée dans l'Ain, pour afficher la température corporelle de l'individu. Lorsque cette dernière est anormalement élevée, elle s’affiche en rouge et informe ainsi la personne qui peut alors se diriger vers l’infirmerie de l’établissement pour suivre le protocole sanitaire en vigueur.

Trois machines pour trois semaines de tests

"Nous avons accepté ce test car il est basé sur le volontariat, n'est pas massif et apporte un vrai plus pour un établissement comme le nôtre" se réjouit la proviseure.

Le test doit s'effectuer durant trois semaines à l'issue desquelles la Région pourrait généraliser le dispositif.