Lycée Sainte-Cécile d’Albi : l’ancienne directrice et ses complices condamnés à rembourser plus de 700.000 €

L’ancienne directrice de l’établissement albigeois, son mari, et l’ancienne intendante du lycée ont été condamnés pour abus de bien-sociaux et escroquerie. La directrice écope de deux ans de prison avec sursis et devra rembourser 226.000 euros.

Albi, France

Ils se sont versés pendant des années des salaires faramineux, ont payé des factures improbables qui ont plombé les comptes du lycée privé Sainte-Cécile d’Albi. Après six ans d’enquête et un procès fleuve début avril, l’ancienne directrice de l’établissement albigeois, son mari, et l’ancienne intendante du lycée ont été condamnés ce jeudi 9 mai par le tribunal correctionnel d’Albi. Les peines de prison sont plus lourdes que les réquisitions du parquet qui avait demandé 14 mois pour l’ex-directrice.

L’ancienne dirigeante du lycée Sainte-Cécile est condamnée à 2 ans de prison avec sursis et mis à l’épreuve pendant 3 ans. Elle devra rembourser 226.000 euros. Son mari ( qui dirigeait l’internat) est lui condamné à 12 mois avec sursis et devra rembourser 286.000 euros. Enfin, l’ex intendante du lycée elle écope de 18 mois de prison avec sursis et doit rembourser 231.000 euros

743.00 euros escroqués en deux ans seulement

On rappelle que les trois anciens cadres n’étaient poursuivis que pour deux années (2010 et 2011). Les années précédentes n’ont pu être étudiées par la justice en raison de la prescription. L'équipe a dirigé l'établissement privé albigeois pendant 27 ans.

Les trois condamnés devront verser plus de 743.000 € à l’organisme de gestion du lycée qui prévoit d’ores et déjà prévoit des travaux après des années de difficultés financières. Jean Michel Thomas est l'ancien président du conseil d'administration du lycée. C'est lui qui a découvert les faits il y a six ans. Il est aujourd'hui administrateur du lycée. Et il se réjouit de tout ce que va permettre cette condamnation. "On veut récupérer la somme le plus vite possible.On va pouvoir de belles choses pour les jeunes. L'internat par exemple, moderniser des salles de classes, la cafétéria... Plein de choses. Tout ce qui n'a pas été fait pendant des années on va pouvoir le faire."