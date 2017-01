Lycéen blessé au flashball à Montreuil : le procès en appel du policier débute à Paris

Le procès d'un policier, condamné en première instance en 2015, à Bobigny, pour avoir blessé un lycéen au visage par un tir de flashball à Montreuil en 2010, débute ce lundi à la cour d'appel de Paris. Six ans après les faits, le jeune homme souffre toujours de séquelles graves.

Un nouveau procès du flashball débute ce lundi à la cour d'appel de Paris, prévu pour durer jusqu'à mercredi. Le policier, condamné en première instance en avril 2015 à Bobigny pour violences volontaires, faux et usages de faux, avait fait appel de la décision. Il doit donc à nouveau répondre des faits qui se sont déroulés le 14 octobre 2010 à Montreuil, en marge d'un blocus de lycée contre la réforme des retraites.

Ce jour-là, Geoffrey, alors agé de 16 ans, fait partie des élèves mobilisés, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Le jeune homme est visé par un tir de flashball. Atteint au visage, il est grièvement blessé. Dans ses procès-verbaux, le policier qui a tiré assure dans un premier temps que le jeune homme ramassait une pierre, qu'il était menaçant. Mais quelques jours après les faits, deux vidéos sont publiées sur Internet. On y voit l'adolescent déplacer une poubelle, puis tomber, et en aucun cas s'en prendre aux forces de l'ordre.

Des séquelles lourdes pour le jeune homme, six ans après les faits

Jugé au printemps 2015 par le tribunal correctionnel de Bobigny, le policier est condamné à un an de prison avec sursis, un an d'interdiction professionnelle et deux ans d'interdiction de port d'armes. Au procès, il avait demandé la relaxe et fait appel après la décision. Il est donc à nouveau jugé pour violences mais aussi faux et usage de faux, par la cour d’appel de Paris jusqu’à mercredi.

Le père de Geoffrey, Christian Tidjani, dénonce surtout le "mensonge" du policier. "Il a menti et nous avons eu la chance, qui n'arrive pas toujours, de pouvoir contredire cette version grâce à deux vidéos" souligne-t-il. Il rappelle aussi que son fils, aujourd'hui âgé de 22 ans, souffre toujours de séquelles graves. Opéré au visage à six reprises, son oeil a été sauvé, mais il ne peut ni travailler, ni suivre une formation. "Il souffre de douleurs faciales, qui peuvent arriver n'importe quand et cela l'invalide énormément" raconte son père qui "espère" qu'il pourra "venir témoigner au tribunal".