Lycéens tués au lac de Chalain dans le Jura : "Immense tristesse" à Champagnole

Le lycée Paul-Emile Victor et la commune de Champagnole sont sous le choc ce jeudi après l'accident qui a coûté la vie à quatre élèves. Une cellule de soutien psychologique est sur place. Au-delà, c'est tout le département du Jura qui est touché.

A peine sortis du bus scolaire, des jeunes se jettent dans les bras, les larmes coulent. Le retour en classe était très difficile ce jeudi pour les élèves du lycée Paul-Emile Victor de Champagnole. Les cinq jeunes gens victimes de l'accident de la route, la veille au lac de Chalain, y étaient scolarisés. Quatre lycéens, âgés de 15 à 19 ans, sont morts. Un seul adolescent, âgé de 17 ans, a réussi à sortir de la voiture, immergée dans l'eau.

L'accident s'est produit aux alentours de 17 heures. Les nouvelles sont allées très vite sur les réseaux sociaux. Une élève, en larmes, raconte qu'elle a appris l'information sur Snapchat : "On n'y croyait pas tous, on ne comprenait pas, alors je suis allée voir mon papa, il a regardé et il m'a dit 'oui'". L'adolescente connaissait l'une des victimes, elle est venue pour lui rendre hommage. Comme beaucoup, elle a du mal à réaliser.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Depuis mercredi soir, une cellule psychologique est en place au lycée. Il fallait tout de suite prendre en charge les élèves de l'internat, dont certains sont d'ailleurs rentrés chez eux. Une dizaine de professionnels sont à la disposition des adolescents mais aussi du personnel du lycée, au moins jusqu'à samedi. L'établissement reste ouvert mais l'emploi du temps a été adapté.

Les élèves ont besoin de notre soutien - Stéphane Arru, proviseur du lycée

Le proviseur du lycée, Stéphane Arru, a exprimé son “immense tristesse", la "douleur incommensurable" qui frappe son établissement, mais également la nécessité de "faire face" pour accueillir "les élèves qui ont besoin de notre soutien".

Après ce drame, qui "marquera le lycée", une commémoration sera organisée, dans les prochains jours. La date n'est pas encore fixée.

Si les familles veulent nous contacter, nous serons là - Guy Saillard, maire de Champagnole

C'est tout le Jura qui est frappé, ajoute le préfet David Philot. Les victimes étaient presque toutes originaires du département : Chatelneuf, Lons-le-Saunier et Beauvoisin.

"La commune a des rapports proches avec le lycée" confirme le maire de Champagnole, Guy Saillard, "il y a une solidarité locale. On a une pensée pour les camarades, les personnels éducatifs et les familles. Si les familles veulent nous contacter, nous serons là".

à lire aussi Lycéens tués au lac de Chalain dans le Jura : ce que l'on sait

Du côté de l'enquête, la piste privilégiée est celle d'une glissade sur la route, "totalement verglacée" comme l'a précisé le procureur de la République du Jura à Lons-le-Saunier. La voiture, conduite par la seule lycéenne majeure du groupe, doit être sortie de l'eau du lac ce jeudi. Les victimes avaient pu en être extraites dans la soirée.

Le seul rescapé, un adolescent de 17 ans, est physiquement indemne mais traumatisé. Il n'a pas encore été entendu par les enquêteurs.