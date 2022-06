Lycéens tués au lac de Chalain : l'affaire est classée sans suite par la justice

L'enquête sur la mort de quatre lycéens au lac de Chalain en janvier 2022 est classée par la justice. Le procureur de la République de Lons-le-Saunier annonce la fin des investigations et ne donnera aucune suite judiciaire.

La voiture des lycéens est sortie de cette route et a terminé dans le lac de Chalain.

L'enquête sur l'accident qui a tué quatre lycéens au lac de Chalain est classée sans suite par la justice. Dans un communiqué, le procureur de la République de Lons-le-Saunier, Lionel Pascal, annonce la fin des investigations "relatives aux circonstances de l'accident" et précise qu'"aucune suite judiciaire ne sera donnée" car aucune faute pénale n'a été commise.

Aucune faute de la conductrice

La voiture transportant les cinq jeunes âgés de 15 à 18 ans a fait une sortie de route, alors qu'elle circulait en direction du Domaine de Chalain, le 19 janvier 2022. Le véhicule a dévalé la pente et terminé sa course dans l'eau du lac en contre-bas. Un seul jeune a réussi à sortir, les quatre autres sont décédés. La conductrice "roulait à une vitesse adaptée" et toutes les analyses toxicologiques (alcool, stupéfiants) sont négatives.

Une épaisse couche de glace invisible

L'enquête a permis de confirmer que la route était très glissante. D'après le communiqué du procureur de Lons-le-Saunier, "la perte de contrôle était imputable à la présence d'une importante couche de glace recouvrant l'intégralité de la chaussée" mais sans être visible. "Cette glace n'a pas pu être détectée par la conductrice ou les autres occupants de la voiture puisque d'une part, il n'y avait aucun verglas sur la chaussée en dehors de cette portion de route restée abritée du soleil toute la journée, et que d'autre part, cette portion de route avait le même aspect que le reste de la chaussée qui était totalement dégagée, la glace étant particulièrement transparente et donc totalement indétectable".

La voiture passe entre les arbres

Malheureusement, la conductrice ne pouvait rien faire pour redresser la trajectoire et en plus, "contre toutes probabilités", la voiture a poursuivi sa course jusqu'en bas de la pente"sans être stoppée par la végétation", malgré la présence de nombreux arbres.

La trace de la voiture était encore visible en février 2022. © Radio France - rédaction France Bleu Besançon

La mort de ces quatre lycéens a marqué toute la région et plusieurs hommages ont été rendus, notamment au lycée Paul-Emile Victoire de Champagnole où ils étaient tous scolariés.