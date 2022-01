Lycéens tués au lac de Chalain : "La route était une vraie patinoire" selon le préfet du Jura, David Philot

Emotion, stupeur, et chagrin. C'est ce qui domine au lendemain de la mort de quatre lycéens suite à une sortie de route mercredi. La voiture a fini sa course dans le lac de Chalain. Selon le préfet du Jura, David Philot, "la route était une vraie patinoire". Il était notre invité ce jeudi matin.

Une perte de contrôle en raison du verglas, c'est ce qui semble expliquer le terrible accident qui a causé le mort de quatre lycéens du lycée Paul-Emile Victor de Champagnole ce mercredi soir, la voiture a fini sa course dans le lac. Le préfet du Jura, David Philot, est revenu sur les circonstances de ce drame. Il était notre invité ce jeudi matin.

France Bleu Besançon : en sait-on un peu plus sur ce qui s'est passé ce mercredi soir au bord du lac de Chalain ?

Le préfet du Jura, David Philot : le procureur a ouvert une enquête. La route était verglacée. C'est une voie d'accès sur un domaine privé, une voie d'accès qui longe ce lac et qui était une vraie patinoire, donc il y a vraisemblablement eu une perte de contrôle du véhicule qui a dévalé le talus et s 'est effondré dans le lac. Une seule personne, vous l'avez dit, un seul jeune a pu s'extraire.

A-t-on des nouvelles de ce garçon? Est ce qu'il a déjà pu parler, raconter ce qui s'est passé ?

Il a été conduit à l'hôpital de Lons le Saunier, où il a été pris en charge par l'équipe de l'hôpital, également suivi par des professionnels psychologues. Il va bien physiquement, mais psychologiquement, selon les personnes qui ont pu le rencontrer à l'hôpital, c'est très difficile. On peut le comprendre.

A-t-il déjà pu expliquer ce qu'ils faisaient sur cette route qui mène au camping hier soir avec ses amis ?

Pas auprès des autorités à ce stade. Hier soir il était en famille. On pourra faire bientôt toute la lumière sur comment ça s'est passé. Pour le moment, c'est trop tôt pour le dire.

Les secours sont arrivés très rapidement, mais ont eu du mal à sortir les victimes de la voiture. Pour quelle raison était-ce compliqué ?

En réalité, ce sont des gens autour, des voisins qui ont vu qu'il y avait un accident qui ont prévenu deux gendarmes qui faisaient des contrôles routiers sur un site peu éloigné, ils sont allés tout de suite sur les lieux. Ensuite, les pompiers sont arrivés.

Les plongeurs ont tout fait pour extraire les jeunes et n'ont pas pu y parvenir. Parce que la voiture était malheureusement immergée et matériellement, c'était impossible de procéder à cette extraction. Il n'a pas été possible de sauver ces jeunes.

Aujourd'hui, c'est surtout beaucoup de tristesse pour l'ensemble des Jurassiens, pour les services de l'État, pour les secours qui eux aussi ont reçu leur part de choc. On a vraiment une grosse pensée pour les familles qui, aujourd'hui, doivent faire ce deuil et pour tous les camarades lycéens au lycée de Champagnole.

Qu'est-ce qui est prévu justement pour accompagner tous ces lycéens de Champagnole qui ont appris ou qui vont apprendre la nouvelle avec on imagine pas mal d'émotion ?

Ils l'ont déjà largement appris : dès hier soir, nous avons mis en place avec l'Education nationale et aussi avec les sapeurs pompiers, une cellule d'écoute pour atténuer la douleur, pour permettre à chacun d'exprimer sa peine. C'est directement au lycée, sur place. Il y a un internat. Plusieurs de ces jeunes étaient internes, donc c'est vraiment dans les locaux et sur place pour les jeunes qui sont là. Certains sont repartis d'ailleurs hier soir en famille.

Il y a ce jeudi matin davantage encore de professionnels, dix à douze professionnels qui sont sur place pour parler avec chacun. Et toute la semaine, bien entendu, voire la semaine prochaine.