Affaire des disparus d'Orvault : Lydie Troadec est libre

Lydie Troadec est libre. L'ex compagne d'Hubert Caouissin est sortie de prison lundi dernier. Son avocat Loïc Cabioch l'a confirmé ce mercredi matin. Quatre mois et demi après le quadruple assassinat d'Orvault dans lequel sont morts son frère, sa belle-soeur, sa nièce et son neveu, Lydie Troadec, finistérienne de 47 ans, est placée sous contrôle judiciaire. Elle reste mise en examen pour modification de scène crime et recel de cadavre.

Suite judiciaire logique

Son avocat explique que c'est la suite judiciaire logique. Il s'attendait à cette libération.

Les juges ne font qu'appliquer la loi, Lydie Troadec encourt 3 ans de prison, sa détention provisoire ne pouvait pas être prolongée" - Loïc Cabioch

Multiples interdictions

Lydie Troadec est placée sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'entrer en contact avec les parties civiles, interdiction de se rendre sur les sépultures de Charlotte, Sébastien, Pascal et Brigitte Troadec et interdiction d'entrer en contact avec les médias.

Lydie Troadec n'a pas été surprise de sa libération, elle avait été prévenue, elle ressent un peu de vertige après avoir été mêlée à une telle affaire.

Pour Lydie Troadec plus rien ne sera comme avant :

C'est difficile de reprendre une vie normale, elle reste dans l'attente du procès auquel nécessairement elle devra comparaître" - Loïc Cabioch

Le nouveau lieu de résidence de Lydie Troadec reste tenu secret.

Quant à Hubert Caoussin, il reste incarcéré. Il est mis en examen pour "assassinats" et "atteinte à l'intégrité de cadavres".

