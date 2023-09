Lynchage à Nantes : jusqu'à huit ans de prison requis en appel

C'est à Vannes qu'est rejugé depuis le début de la semaine la violente agression de Steven Dardenne et Erwan David . Le soir du 7 mai 2017, soir de l'élection d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, les deux jeunes - alors âgés de 16 et 18 ans - sont violemment agressés à l'arrêt de tram Du Chaffault, à Nantes par des militants de l'extrême droite.

Verdict ce vendredi

Ce jeudi, lors du procès en appel qui se tient à Vannes, l'avocat général, Stéphane Cantero, a demandé des peines allant jusqu'à huit ans de prison. À l'encontre d'Antoine Desbas et Matthieu Gaultier de la Richerie, il requiert la confirmation des peines prononcées à Nantes, en mars 2022, à savoir trois ans de prison avec sursis pour des violences commises sur Steven Dardenne. Âgé de 16 ans à l'époque, le jeune homme s'était vu prescrire cinq jours d'ITT.

Erwan David, lui, vit avec une infirmité permanente, des troubles cognitifs, des angoisses qui l'empêchent de travailler. Selon l'enquête, l'accusé le plus âgé, Joyce Burkart, est impliqué dans les deux agressions. François Mamès de Villenoisy est désigné comme celui qui a asséné à Erwan David un coup de pied à la tête. À leur encontre, l'avocat général demande une même peine, une peine comprise entre six et huit ans de prison. François Mamès de Villenoisy avait écopé de six ans en première instance, Joyce Burkart de huit ans.

Les plaidoiries des avocats de la défense ont démarré ce jeudi en fin de journée et doivent reprendre ce vendredi matin. Le verdict est attendu dans la journée.