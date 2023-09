Lynchage de deux jeunes à Nantes : 10 ans de prison pour le principal accusé en appel

Le lynchage de deux jeunes de 16 et 18 ans, à un arrêt de tram à Nantes, par des militants d'extrême-droite, le soir de l'élection d'Emmanuel Macron face à Marine le Pen, en mai 2017, avait provoqué l'effroi. Plus de six ans après cette violente agression, le procès en appel s'est tenu toute la semaine, à Vannes. Le verdict a été rendu ce vendredi.

Comme en première instance, Joyce Burkart a été condamné à la peine la plus lourde, dix ans de prison dont trois avec sursis. L'enquête a démontré qu'il était impliqué dans les deux agressions. L'accusé avait pris huit ans ferme en mars 2022 lors du procès en première instance, à Nantes.

François Mamès Cosseron de Villenoisy a, lui, été condamné à six ans d'emprisonnement, pour avoir notamment donné un coup de pied à la tête d'un des deux jeunes, devenu infirme à vie. Une peine qui confirme celle prononcée en première instance.

Les deux autres accusés, Antoine Desbas et Matthieu Gaultier de la Richerie, étaient impliqués dans la seconde agression, de moindre intensité. Le premier écope de trois ans dont deux avec sursis (la peine ferme est aménageable), le second de deux ans de prison avec sursis.

Me Poquet, l'avocat du jeune le plus grièvement touché, déclare que son client "accueille avec soulagement la décision de la cour d'assises qui vient clôturer le volet judiciaire de ce drame. La décision rendue est conforme à la gravité des faits et à l'ampleur du très grave préjudice subi."