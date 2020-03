Lynchage en plein jour au centre de Grenoble

Les riverains ont assisté, impuissants, au lynchage. Bloqués sur leurs balcons, pour cause de Coronavirus, certains ont filmé la scène, particulièrement violente. Cette très violente altercation s'est produite en plein jour, mardi à 13h30, en plein centre-ville de Grenoble, sur la place Grenette. Place qui était presque vide à ce moment-là.

Deux frères de 22 et 16 ans ont attaqué, l'un après l'autre, les deux gérants de la Brasserie « Leffe ». Sur la vidéo, on voit l'un d'eux, inerte, au sol. Et l'autre être roués de coups, à l'aide de bâtons et d'un panneau de signalisation arrachés sur place. Les voyous étaient visiblement plus rompus à la bagarre que les deux managers.

Une équipage de la BAC - Brigade Anti Criminalité - est arrivé rapidement. Les policiers ont interpellé les deux malfrats. Ces derniers leur ont expliqué qu'ils étaient venus exercer une vengeance sur les victimes.

Les deux gérants de la Brasserie sont hospitalisés au CHU de Grenoble. Les deux frères ont été placés en garde à vue, mardi après midi,

"C'est une première, on avait déjà vu ça la nuit, à la sortie des discothèques, mais jamais en plein jour" dit une riveraine qui habite la place Grenette depuis sa naissance, il y a quelques décennies.