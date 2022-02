Le témoignage glaçant d'Alexandre, 17 ans, Lynché par des supporters lyonnais

Ce qui devait être une fête a viré au cauchemar ce dimanche pour Alexandre Bonneau. À l'issue du match de coupe Gambardella opposant Canet-en-Roussillon à l'Olympique lyonnais, ce jeune lycéen perpignanais de 17 ans a été violemment agressé par une dizaine de supporters de l'OL. Son seul tort, avoir arboré une tenue aux couleurs de l'Olympique de Marseille.

"Le match venait de se terminer. Les supporters lyonnais regagnaient leur bus. Mais en passant derrière moi, ils ont vu que je portais une tenue de Marseille", témoigne Alexandre au micro de France Bleu Roussillon. "Ils m'interpellent et me disent 'enlève ton pull', je réponds non. Alors ils m'entourent, attrapent ma capuche et commencent à me frapper : des coups de coude, des coups de poing".

Le jeune homme tente alors de se défendre puis de s'enfuir, mais malheureusement pour lui, il se retrouve entouré d'un amas de supporters agressifs et sourds à tout échange.

À 17 ans, Alexandre est pourtant un solide gaillard mesurant 1m85 pour 85 kg, pratiquant le rugby et la boxe. Mais face à la meute déchainée, il se retrouve impuissant : "Ils m'ont enlevé mon pull. Je me suis retrouvé torse nu, après avoir reçu une trentaine de coups de la part des supporteurs lyonnais âgés de 25 à 30 ans. Tous sur moi... J'ai essayé de discuter, mais ils étaient visiblement alcoolisés".

Quarante-huit heures après les faits, Alexandre Bonneau porte encore les stigmates de son agression. Son corps est couvert de nombreux hématomes et ses pommettes sont enflées. "J'ai aussi un traumatisme aux cervicales et une phalange blessée", témoigne le jeune homme qui a passé sa journée de lundi aux urgences de l'hôpital de Perpignan.

Depuis l'agression, la famille du jeune homme a été contactée par l'Olympique Lyonnais, qui aurait promis de "rechercher les coupables". En attendant, les parents ont déposé une plainte ce mardi. Par les réseaux sociaux, Alexandre a aussi reçu le soutien de l'Olympique de Marseille : "c'est une immense fierté et une immense joie", reconnait ce fan inconditionnel de l'OM.

Quand on lui demande si un geste de soutien de l'OM lui ferait plaisir, le jeune perpignanais répond spontanément : "Je ne demande rien, je ne mérite rien de particulier." Puis il ajoute, avec un sourire et des étoiles dans les yeux : "Mon idole depuis que je suis tout petit, c'est Steve Mandanda. Je pose ça là...".