Lyon sous haute sécurité pendant quatre jours pour la Fête des Lumières

La Fête des lumières à Lyon, du 7 au 10 décembre, sera encadrée par un important dispositif de sécurité. Le dispositif mis en place l'an passé, avec une zone et des horaires restreints, est reconduit cette année. Plus de 1500 policiers, militaires, pompiers, agents de secours ou de sécurité sont déployés pour encadrer la manifestation. Les façades et rues lyonnaises vont se parer de couleurs de 20h à minuit les 7, 8 et 9 décembre, et de 19h à 23h le dimanche 10 décembre.

Le périmètre sécurisé

La Fête des Lumières 2017 se tient dans un secteur limité qui comprend la Presqu’île, de Bellecour au Jardin de la Grande Côte (Croix-rousse), le Vieux Lyon (Saint-Jean et Saint-Paul) et le Théâtre antique de Fourvière (voir carte ci-dessous). Quarante-et-un points d’entrée et sortie accessibles aux piétons sont répartis cette année tous les cent mètres environ avec aussi un contrôle aléatoire mis en place. Vingt-six autres points sont réservés à la sortie des piétons.

Le périmètre de la manifestation est strictement interdit à la circulation des voitures et des deux-roues pendant quatre jours jours de 18h30 (18h le dimanche) et jusqu’à minuit. Seuls les services d’urgence des pompiers et du Samu sont autorisés à circuler.

Notez également que tous les parkings du périmètre sécurisé sont fermés du 7 au 10 décembre de 18h30 à minuit, et de 17h30 à 23h le dimanche. Toute entrée ou sortie de véhicule sera donc impossible pendant ces périodes.

Des policiers, des militaires, des pompiers

En tout, plus de 1500 personnels de sécurité et de secours de la Ville de Lyon, de la Métropole de Lyon et de l’État sont déployés pour sécuriser la Fête des lumières du 7 au 10 décembre. Au sein du périmètre, des patrouilles mobiles (RAID , BRI, BAC) seront positionnées, appuyées par 300 policiers du Rhône et 450 personnels des forces mobiles.

Dans le cadre de l’opération Sentinelle, près de 200 militaires seront déployés à l’extérieur du périmètre sécurisé. Des fouilles et divers contrôles (ouvertures de coffres, sacs, de véhicules) seront réalisés à l’intérieur du périmètre et aux alentours. L’armée de l’Air prévoit de survoler le périmètre de la Fête des lumières, du 7 au 10 décembre, avec un drone d’observation .

Parmi les secours, 160 pompiers seront mobilisés chaque soir, renforcés par 80 bénévoles et personnels médicaux de la Croix-Rouge et du Samu. Dix postes de secours seront tenus par la Croix-Rouge aux côtés de quatre postes médicaux avancés.

Par ailleurs, 220 agents municipaux et 200 agents de sécurité seront dispersés sur la zone sécurisée pour assurer des contrôles aux points d’entrée du périmètre.

La carte du périmètre sécurisé de la Fête des lumières

