Lyon : une femme brulée au white spirit par son ex-compagnon

Une femme âgée de 35 ans a été brulée vive par son ex-compagnon, samedi après-midi à Lyon, a appris ce dimanche franceinfo de source policière. Blessée au visage, au bras et au thorax, son pronostic vital n'est pas engagé.

Vers 17h20, dans le 1er arrondissement de Lyon, un homme âgé de 36 ans et connu des services de police a aspergé de white spirit son ex-compagne et l'a enflammée. Quelques minutes plus tard, à 17h45, et alors qu'il était ivre, il s'est constitué prisonnier au commissariat de police. Un témoin présent lors des faits a expliqué qu'une dispute avait éclaté entre les deux ex. La sûreté départementale est chargée de l'enquête.