"On a voulu m'arracher mon haut" : témoignage des Nîmoises présentes à la Marche contre l'insécurité

Devant la préfecture, une marée rouge d'environ 200 personnes se forme. C'est le point de départ du rassemblement contre l'insécurité à Nîmes, ce dimanche à 14h30. Cette initiative a été prise suite à l'agression de la jeune Mya, 19 ans, tabassée par trois hommes dont elle refusait les avances, aux alentours de la Placette. Si cette dernière n'a pas pu se rendre à la marche, nombreuses étaient les victimes à oser raconter leurs agressions au micro de France Bleu Gard-Lozère.

"Pose ton téléphone, ou je te soulève ta mère"

Julia, 17 ans, marche avec ses deux amies. Vêtue de rouge, comme le dress-code le demandait, elle raconte sa dernière agression verbale, survenue cette semaine.

"Une bande est arrivée sur nous, j'avais mon téléphone : ils m'ont dit 'pose ton téléphone où je te soulève ta mère !' Je ne savais pas quoi faire, j'ai éteint mon téléphone le temps que ça se termine. C'était ici, sur l'esplanade."

La jeune femme ajoute ne pas se sentir en sécurité depuis l'incident. Elle a demandé, l'an prochain, à quitter la ville pour poursuivre ses études.

"Il m'a dit que j'étais bonne. Il avait l'âge d'être mon père."

Une jeune femme désirant rester anonyme explique sa dernière agression verbale. Accompagnée de ses deux amies, elle est alpaguée par un homme qui lui demande son numéro de téléphone.

"J'ai demandé pourquoi, il m'a répondu que j'étais bonne. Et puis, j'ai répondu 'ta gueule, tu as l'âge d'être mon père !' Ça n'est pas parce qu'on sort d'un bar qu'on est ouverte à toute proposition."

Pour éviter d'être ennuyée de nouveau, la jeune femme a dû écourter sa soirée entre amies.

"Tous les matins, mes enfants sortent. J'ai peur qu'ils rentrent blessés, ou pire."

Emmanuelle défile dans le cortège avec un masque symboliquement moucheté de sang. La quarantenaire, mère de famille, assure défiler pour ses enfants aujourd'hui.

"J'ai l'impression de vivre dans le far-west. Chaque mois, on apprend de nouvelles bagarres, de nouveaux coups de feu. Je n'ai pas envie de laisser mes enfants vivre ça. Je marche pour une meilleure sécurité à Nîmes, et c'est pour eux que je fais ça."

"Un homme m'a arraché mon Tshirt en pleine ville. Personne n'a réagi."

Marianne, 27 ans, est particulièrement émue au sortir du cortège. Accompagnée par son époux et son bébé, elle s'isole, et décide de raconter son agression sexuelle au micro de France Bleu Gard-Lozère.

"Pour une fois, j'ai laissé mes enfants à mon mari pour marcher un peu, me vider la tête. Vers 20 heures, un homme passe la main sous mon tshirt, tire, me force la tête. On était en pleine ville, et personne n'a réagi. Je me suis débattue et il est parti de lui-même".

Les yeux de Marianne rougissent à mesure qu'elle se remémore la scène.

"Je pensais passer un petit moment en ville. Tranquillement. Au final, j'en suis encore stressée. C'est pour ça que je marche. Nous avons le droit à la paix."