"On m'a pris pour un punching-ball" : un médecin de Créteil victime de coups de poing en pleine consultation

Visage tuméfié, 12 jours d'ITT : voilà comment s'est terminée la consultation du docteur Yves Puech, après l'accès de violence d'un patient. "Je me suis pris plusieurs coups au niveau de la mâchoire inférieure, du nez... Je ne m'attendais pas à ça. On m'a pris pour un punching-ball" déplore le médecin, victime d'une dizaine de coups à l'œil, à la pommette et au menton.

Vendredi dans un cabinet de Créteil (Val-de-Marne) un agent des jardins de la Ville se présente pour une consultation de médecine du travail. Venu signaler un accident engendrant un mal d'épaule, le jardinier repart avec une simple limitation d'activité, notamment de port de charge lourde pour une durée de six mois.

Le patient décide alors de revenir, et réclamer une limitation des objets vibrants (tondeuse, tronçonneuse...) et se retrouve alors devant le Dr Puech. Ce dernier assure que le mal n'est pas suffisant pour obtenir un tel arrêt. "C'est là que le ton monte" explique le médecin. "Il hausse le ton, moi aussi, et nous nous retrouvons dans le couloir. Au moment où je ne m'y attendais pas, j'ai reçu le premier coup de poing à la figure." De son côté le patient assure que le docteur a porté le premier coup, avant de lui aussi porter plainte.

Des violences de plus en plus fréquentes dans les cabinets

Le médecin a été examiné par l'unité médico judiciaire de Créteil, il écope de 12 jours d'ITT.

Les scènes de violence dans les cabinets ne sont pas rares, en région parisienne. Selon l'Observatoire de la sécurité des médecins, l'Ile-de-France est la deuxième région la plus violente envers le personnel soignant, avec pas moins de 135 agressions déclarées l'année dernière.