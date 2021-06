M6 lance "Appel à témoins", une émission pour aider à résoudre des affaires criminelles

30 ans après Jacques Pradel, Julien Courbet et Nathalie Renoux lance lundi soir sur M6 le premier numéro du magazine judiciaire “Appel à témoins”, en partenariat avec les ministères de l'Intérieur et de la Justice, afin d'apporter des éléments nouveaux dans des enquêtes criminelles non élucidées.

La première émission d'«Appel à témoins», diffusée sur M6 ce lundi soir et présentée par Nathalie Renoux et Julien Courbet.

Police, gendarmerie, magistrats et familles de victimes réunis sur un plateau de télévision pour relancer des affaires non-élucidées, tel est le principe de la nouvelle émission de M6 "Appel à témoins" dont le premier numéro est diffusé lundi 7 juin à 21h05.

Aux côtés de Julien Courbet, de Nathalie Renoux et des autorités, les familles de victimes viendront témoigner en plateau et parler de leur combat, de leurs espoirs mais aussi de leurs attentes. Ce premier numéro abordera trois affaires : la disparition Lucas Tronche le 18 mars 2015 à Bagnols-sur-Cèze (Gard), le meurtre de Gaëlle Fosset en avril 2007 à Saint-Germain-la-Campagne (Eure) et la disparition de Suzanne Bourlier en juillet 2015 à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher).

En France "près de 1000 personnes chaque année disparaissent de façon inexpliquée et près de 300 affaires criminelles restent non élucidées" indique la bande annonce diffusée sur le compte twitter de la chaine.

En plateau, enquêteurs, juges, experts et proches viendront expliquer quelles sont leurs attentes. Un standard composée de huit policiers et gendarmes recueillera les nouveaux témoignages en plateau. Un numéro vert 0800 10 11 21 non surtaxé et une adresse mail appelatemoinsM6@interieur.gouv.fr sont mis à la disposition des téléspectateurs durant toute l’émission.

30 ans après Jacques Pradel

En France, dès 1990, TF1 inaugure un concept similaire avec "Perdu de vue" présenté par Jaques Pradel. Le programme à succès a notamment conduit à la résolution du mystère des disparues de l'Yonne en 1995 et permis de remonter jusqu'au chauffeur de car Émile Louis rappelle franceinter.

Devant le succès de l'émission TF1 _"Témoin numéro 1"qui relayait des appels à témoins de magistrat,"on s’en est pris plein la figure"_, se souvient Jacques Pradel dans le Parisien/Aujourd'hui en France, le programme étant accusé d'inciter à la délation.

Plus récemment l'émission "Non élucidé", présentée par Arnaud Poivre d’Arvor (France 2 et RMC Découverte) a permis d'élucider le meurtre de Stéphane Dieterich, un étudiant retrouvé mort le 5 juillet 1994 à Belfort et d'arrêter le meurtrier 20 ans après les faits. En 2015, deux semaines après la diffusion de l'émission, c'est le meurtre d'un commerçant de Louvroil dans le Nord qui est élucidé quatre ans après les faits.