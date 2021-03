"Ma fille n'a pas fugué, ce n'est pas possible", dit la maman de Magdalena à Agde

Les recherches se poursuivent à Agde pour retrouver Magdalena. Cette adolescente de 16 ans n'a plus donné signe de vie depuis le samedi 27 février 2021. Son beau-père, d'origine marseillaise, lui a demandé, vers midi, d'aller faire des courses à la supérette Spar à 400 mètres de la maison. Ils étaient tous en train de faire le ménage à la maison, elle et sa sœur de 15 ans.

La jeune fille est revenue 30 secondes plus tard. Elle avait oublié son masque. ''Ce détail est important", précise Jessica sa maman, d'origine gitane. ''Si elle avait voulu fuir, elle ne serait pas revenue chercher ce putain de masque comme elle me l'a dit. Elle n'avait que 10 euros en poche pour acheter le pain et des boissons pour le repas du midi''.

"Nous n'avions pas vu passer l'heure. À 13h, on s'est tous inquiété. Sa sœur est allée à sa rencontre sur le chemin. Elle est revenue en pleurs ne l'ayant pas trouvé."

Que s'est-il passé sur le chemin qui longe le fleuve l'Hérault ? Un accident ? Un enlèvement, ou alors une simple fugue ? Aucune piste n'est écartée par les enquêteurs, même si le commissariat d'Agde s'oriente vers la fugue. Jessica, sa maman, en doute fortement.

Le temps qui passe est insupportable. Elle aurait forcément prévenu quelqu'un si elle avait fugué dit sa maman : ''Les policiers me disent qu'elle a dû s'enfuir ou alors été enlevée par un jeune homme pour se marier comme cela arrive chez nous, chez les gitans. Mais ce n'est pas possible. Nous avions déjà eu ce genre de discussion avec Magdalena. C'est une coutume chez nous à partir de 16 ans. Mais cela dure un jour ou deuxet c'est préparé à l'avance. Les jeunes préviennent toujours leurs parents pour les rassurer. Voilà bientôt une semaine que nous n'avons pas nouvelles. Quand cela arrive, quelqu'un dans la famille est toujours prévenu. Une sœur, une amie. L'homme qu'elle a choisi en fait autant de son côté. Indirectement, les familles sont toujours prévenues. Et puis vous savez la future mariée prépare des vêtements pour chaque jour. Ce n'est pas le cas. Toutes les affaires de Magdalena sont à la maison. ''

"Elle avait mille occasions de s'échapper. C'est une fille très coquette. Elle ne serait pas partie comme une souillon. Elle avait prévu de faire les tresses à sa petite-sœur samedi après-midi."

Depuis cette disparition, Jessica n'en dort plus. Avec la famille et des amis, ils errent dans les rues d'Agde. Magdalena n'a pas été vue, ni ici, ni à Béziers où vit son papa, d'origine turque. Ce dernier est en froid avec sa fille depuis deux ans. Ils ne se parlent plus rajoute sa maman qui a vécu longtemps dans le Biterrois. ''Là-aussi, personne l'a vue''.

Magdalena invisible sur les images de caméra de vidéosurveillance de la ville d'Agde

"Si elle avait préparé cette fuite, elle ne serait pas partie sans un sou". L'adolescente connaît le code des cartes bancaires de la famille. Celle de sa mère et de son beau-père. "Elle ne serait pas partie avec seulement dix euros'', rajoute Jessica. Les comptes ont été vérifiés afin de déterminer si des retraits avaient été réalisés les jours précédents cette disparition. "Ce n'est pas le cas."

Magdalena est partie sans son téléphone portable. "J'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir. Une fille cache toujours des choses à sa mère. Mais nous n'avons pas de piste concrète. Elle était en contact avec une jeune fille quelques jours avant sa disparition. Elle ne m'inspirait pas confiance. Mais le commissariat a écarté cette piste-là."

Le jour de sa disparition, Magdalena portait un bas de survêtement bleu, un tee-shirt noir à manches courtes, une veste en laine et une paire de baskets.

Si vous avez des informations permettant de retrouver la jeune fille, vous pouvez contacter le commissariat de Police d’Agde au 04.67.01.02.00.

Les enquêteurs ont une piste dans les Pyrénées-Orientales. Une jeune femme lui ressemblant, pas forcément avec les mêmes vêtements aurait été aperçue en train de faire la manche à Saint-Laurent-de-la-Salanque proche de Perpignan.