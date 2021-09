Présidentielle : sur France Bleu, Renaud Muselier réaffirme son opposition à une primaire à droite

Le président Les Républicains de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Renaud Muselier était l'invité de Ma France, la nouvelle émission de France Bleu présentée par Wendy Bouchard. En direct de la foire internationale de Marseille, il s'est exprimé sur le mode de désignation du candidat de la droite en vue de l'élection présidentielle, qui doit être défini ce vendredi. Il a rappelé qu'il était contre une primaire et souhaitait la désignation du candidat de la droite lors d'un congrès du parti.

Renaud Muselier sur le plateau de France Bleu à Marseille, cevendredi. © Radio France - Manuelle Calmat

Renaud Muselier contre une primaire à droite et pour la désignation du candidat en congrès

"Chez LR, on est dans un départage un peu complexe qui prend du temps", a reconnu Renaud Muselier à propos du mode de désignation du candidat de la droite à la Présidentielle, qui doit être défini ce vendredi.

"Le départage du candidat se fera vraisemblablement lors d'un congrès, qui sera à mon avis mieux qu'une primaire," a résumé Renaud Muselier. "Une primaire serait quelque part ridicule, dans la mesure où nous avions fait à l'époque une primaire assez exceptionnelle, entre un président de la République et deux Premiers ministres, avec des millions de participants, et qu'aujourd'hui, on a 600.000 adhérents ou un peu moins. Tout ça n'a pas beaucoup de sens", a estimé le président de la région PACA.

LR n'arrive pas à imprimer un leader - Renaud Muselier

"Le mode de désignation chez nous a toujours été dans le courant du mois de novembre, mais la difficulté c’est que ça ne donne pas d'espérance majeure, on a des candidats qui pataugent. LR n'arrive pas à imprimer un leader qui donne l’impression qu’on va sortir des difficultés dans lesquelles ont est, a déploré Renaud Muselier. "C'est la très grosse difficulté qu'il y a à traiter," a-t-il dit.

"J’ai toujours été contre la primaire" - Renaud Muselier

"J’ai toujours été contre la primaire, je suis membre du bureau politique et je suis pour qu’on départage un candidat en congrès", a-t-il martelé. "Aujourd’hui c'est le plus excessif qui l’emporte, a-t-il déploré. "Moi, je suis pas excessif, et pourtant j'ai réussi à remodeler la vie politique dans ma région", a-t-il raconté.

Renaud Muselier, Wendy Bouchard et Régis Mailhot sur le plateau de "Ma France" à Marseille, ce vendredi. © Radio France - Manuelle Calmat

Eric Zemmour a "bouleversé le jeu politique français "

Interrogé par Wendy Bouchard sur le débat télévisé qui a eu lieu jeudi soir entre l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, candidat déclaré à la présidentielle, et Eric Zemmour, sur BFMTV, Renaud Muselier a reconnu que le polémiste d'extrême droite "a bouleversé le jeu politique français." Eric Zemmour est "le seul non-candidat qui fait un débat des présidentielles avec un candidat", a-t-il rappelé. "C’est un bel exploit". C'est une tactique, une stratégie, qui l'amène dans les sondages à passer à des résultats à deux chiffres. Ce qui montre bien que sa stratégie a un impact dans l'opinion publique. Mais la route est longue", a ironisé Renaud Muselier.

Marine Le Pen passe pour un loser

Interrogé sur la raison pour laquelle, selon lui, Eric Zemmour imprimait le rythme de la campagne a droite, Renaud Muselier a tenu à rappeler qu'on parlait là de "l'extrême droite. Je dirais que Madame Le Pen, depuis qu'elle a perdu les régionales, et surtout dans cette région ou elle était sûre de gagner, passe pour un loser. Donc tous ceux qui pensent qu’elle peut gagner la présidentielle doutent, et je pense qu’ils ont raison", a-t-il affirmé.

"Parallèlement, vous avez une offre politique nouvelle présentée par quelqu'un qui est très grand débatteur, avec une très grande culture, et qui propose maintenant un projet de société. Je ne partage pas son projet de société, mais il a un projet de société", a-t-il dit.

"Quand on voit la totalité de la gauche qui présente des mesurettes, ça n'est pas étonnant, a-t-il estimé. Anne Hidalgo dit qu'elle va doubler le salaire des enseignants. Tant mieux, très bien, mais quelque part, ce n'est pas avec ça ou avec en augmentant la vitesse sur les autoroute qu'on va sortir de la société fracturée, qui sort du Covid, dans laquelle on est, et qui cherche une perspective", a-t-il estimé.

"Dans la mesure ou il n'y pas de perspective, ceux qui en proposent une, ils impriment", a analysé Renaud Muselier.

Le plateau de Ma France, ce vendredi à Marseille. © Radio France - Manuelle Calmat