"Ma vie est un cauchemar" déclare la mère de Vianney, tué sur la route à Saint-Philbert-de-Grandlieu

Un homme de 25 ans a été condamné ce mercredi 9 août 2023 à trois ans de prison, dont un an et demi ferme, pour avoir tué le jeune Vianney, 14 ans, dans un accident de la route . Il a été reconnu coupable d'homicide involontaire par le tribunal de Nantes, avec trois circonstances aggravantes, notamment le fait de conduire en ayant bu beaucoup d'alcool. Les faits remontent à début juin, à Saint-Philbert-de-Grandlieu, au lieu-dit La Grande Vrignais, en Loire-Atlantique. Au volant de sa BMW, le jeune homme avait presque deux grammes d'alcool dans le sang (1,96). Il a franchi une ligne blanche continue et a pris la fuite juste après avoir percuté l'adolescent qui roulait sur sa petite moto (une 50 cm³).

"Il m'a enlevé mon fils" - Joachim, père de Vianney

Ce mercredi, une grande partie de la famille de Vianney était présente à l'audience, à commencer par sa mère Magali, dont la prise de parole a été particulièrement poignante. Une femme anéantie qui se présente à la barre, la photo de Vianney, 14 ans, entre les mains. Son fils venait de passer son brevet au collège Julie-Victoire Daubié de Saint-Philbert, mention Très-Bien à la clé. "Je suis si fière de lui, dit-elle en pleurs, nous étions très fusionnels, mais depuis deux mois, ma vie est un cauchemar".

Devant une salle comble, oncles, tantes, cousins et amis présents à l'audience, elle se remémore le jour où son fils est renversé sur sa moto, le 2 juin dernier vers 19 heures, par un homme de 25 ans au volant d'une BMW. Il revenait du bar le B'Mousse de Saint-Philbert-de-Grandlieu, où il a bu l'équivalent d'un litre et demi de bière (deux pintes puis deux demis) avant de prendre la route, seul.

Le public retient son souffle quand la mère de Vianney ajoute que son fils est mort le lendemain, au service réanimation du CHU de Nantes, là où justement, elle exerce en tant qu'aide-soignante. Depuis, dit-elle, elle n'a plus le courage de retourner travailler. Le discours de Joachim, le père de Vianney, est plus bref. "Je souhaite juste lui dire qu'il m'a enlevé mon fils" déclare-t-il avant de fondre en larmes.

Des pancartes brandies en pleine audience

Dans la salle, les proches se joignent à l'émotion, et six d'entre eux brandissent des pancartes du visage de Vianney avec écrit : "Vianney, tué à 14 ans". Un geste rapidement rappelé à l'ordre par le président : "l'émotion ne doit pas prendre le pas sur le déroulé de l'audience" a-t-il déclaré.

Sabrina, l'une des tantes de Vianney, a elle-même brandi une pancarte pendant l'audience : "C'est juste pour mettre devant ce jeune homme la personne qu'il a tuée, explique-t-elle durant une suspension de séance. Tant qu'on n'a pas un visage, on ne se rend pas compte. Ce sont des choses qui arrivent trop souvent, ce n'est pas normal d'arrêter une vie à 14 ans, et il y a toute une famille derrière. Aujourd'hui, je ne veux avoir ni de haine, ni de colère, et rester en paix."

Plusieurs proches confient ne pas comprendre ce qu'il a pu se passer dans la tête de ce jeune homme de 25 ans, résidant à Corcoué-sur-Logne, au sud de Saint-Philbert-de-Grandlieu. Un casier judiciaire vierge, 12 points sur son permis de conduire, un emploi stable dans la restauration. "Je n'ai aucune explications, je ne sais pas ce qui m'a pris, répète-t-il. J'ai énormément de regrets. Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir pris la fuite. J'ai été complètement inconscient, et j'adresse mes plus sincères condoléances à la famille."

Interdiction de repasser son permis pendant trois ans

Le procureur de la République requiert deux ans d'emprisonnement dont un an ferme. C'est finalement an et demi de prison ferme et un an et demi avec sursis qui a été décidé par le tribunal de Nantes ce mercredi. En plus de sa peine de prison, l'homme de 25 ans n'a plus de permis de conduire et ne pourra plus le passer pendant trois ans. Il devra verser 800 euros de dommages et intérêts à la mère de Vianney, la même somme au père.

"Quand nous sommes venus, nous nous attendions à une peine un peu moins lourde, réagit Joachim, le père de Vianney. Les juges ont décidé de marquer le coup. C'est une bonne chose, mais moi en tant que papa, je trouve que c'est un vrai gâchis et que si cet homme-là avait réfléchi ne serait-ce qu'un petit peu, nous ne serions pas dans cette situation. Mon fardeau, je l'ai à vie, mais ce jeune homme aura, lui aussi, un horrible fardeau."