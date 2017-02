Macabre découverte dans le secteur de Vézénobres

Un crâne humain et deux os ont été découverts dans un secteur très escarpé de Vézénobres. Ce sont des militaires à l'entraînement qui ont fait cette découverte par hasard. Le procureur de la république d'Alès a ouvert une enquête en "recherche des causes de la mort" et ordonné des expertises.

Macabre découverte, ce lundi, sur les hauteurs de Vézénobres. Un secteur très escarpé ou des militaires de Nîmes à l'entrainement ont découvert un crâne humain et deux os. La gendarmerie s'est déployée sur place et le procureur d'Alès, Nicolas Hennebelle, a ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort, ce qui signifie, à priori, que la thèse criminelle semble être écartée.

Aucun indice matériel ou vestimentaire retrouvé sur place.

Une découverte dans un secteur très isolé et très escarpé proche de l'aérodrome de Deaux. Une fois prévenu et sur place les gendarmes ont ratissé un large périmètre mais avec le crâne humain et les deux os, à même le sol, aucun autre élément ni indice y compris vestimentaire n'a été retrouvé. De quoi rendre compliquée l'identification de la victime. Les ossements recueillis vont être envoyés à Cergy-Pontoise à l'I.R.C.G.N, l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, charge à elle d’ici à deux semaines de trouver l'ADN, pour permettre de dater les restes ce qu'on est pour l'heure encore incapable de faire. A condition qu'il y ait encore de l'ADN.