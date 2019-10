Macabre découverte dans un appartement du centre-ville de Nîmes

Les corps de deux femmes découverts dans la nuit de mercredi à jeudi dans un appartement du centre-ville de Nîmes. Ils pourraient s'agir de la mère et de sa fille. Une enquête pour recherche des causes de la mort a été confiée aux hommes de la sureté départementale.

Nîmes, France

Macabre découverte, dans la nuit de mercredi à jeudi dans un appartement du centre-ville de Nîmes. Le corps de deux femmes qui pourraient être la mère et sa fille. Une enquête est ouverte, la piste criminelle n'est pas privilégiée. Découverte confirmée par le parquet de Nîmes.

Le voisinage alerté par l'odeur très forte prévient la police

Les policiers Nîmois se sont rendus sur place pour procéder aux premières constations. Il apparaît que la porte de l'appartement n'est pas fracturée, qu'on ne relève pas de traces de lutte à l’intérieur, ce qui a priori, exclue la piste criminelle même si aucune n'est écartée à priori.

Mort naturelle pour la mère et sa fille ?

Les deux femmes, de 70 à 50 ans, dont les corps sont en état de décomposition très avancée pourraient être la mère et sa fille. Les décès remonteraient à plusieurs jours, voire semaines. Il s'agit de maintenant de confirmer les identités et le lien familial et de rechercher les causes de la mort. On devrait procéder à l'autopsie dans les heures qui viennent et l’enquête a été confiée à la sureté départementale.