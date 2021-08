Un accident de la route entre une moto et une voiture a couté la vie à un homme de 37 ans ce jeudi matin à Maché en Vendée.

Maché : une collision fait un mort et un blessé

Les pompiers et le SAMU étaient sur place.

Une collision entre une voiture et une moto a fait un mort et un blessé léger, jeudi matin sur la commune de Maché entre La-Roche-sur-Yon et Challans. L'accident a eu lieu à 6h38 du matin au lieu-dit La Petite Sigonnière. Un homme de 37 ans est décédé, Une femme de 24 ans est légèrement blessée.