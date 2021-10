Un accident mortel s'est produit lundi matin à Machecoul, une voiture et un scooter sont entrés en collision. Un homme est mort, trois personnes ont été blessées. La route a été coupée pendant deux heures.

Machecoul : un mort dans une collision entre une voiture et un scooter

Un grave accident de la route s'est produit lundi matin vers 10 heures à Machecoul, en Loire-Atlantique. Une voiture et un scooter se sont percutés sur le boulevard de l'Atlantique, l'axe de contournement de la commune. Le pilote et le passager du scooter ont été éjectés et percutés par un véhicule qui arrivait en face. Le conducteur du deux-roues, un homme de 57 ans, est mort. Son passager, âgé de 35 ans, a été grièvement blessé, il a été transporté par hélicoptère au CHU de Nantes.

La route coupée pendant deux heures

Dans la première voiture, une femme et un homme ont été choqués et conduits au centre hospitalier de Challans. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur du scooter n'aurait pas respecté un stop. Les opérations de secours ont mobilisé une quinzaine de pompiers. La route départementale 13 a été coupée à la circulation pendant près de deux heures.