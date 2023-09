Machines à sous clandestines dans des bars de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie : trois personnes inculpées

Le parquet de Bordeaux indique ce vendredi que trois personnes ont été mises en examen le 28 septembre pour "importation, détention, mise à disposition, installation et exploitation en bande organisée d’appareils de jeux de hasard" et pour "blanchiment aggravé et participation à une association de malfaiteurs". Elles sont soupçonnées d’être à la tête d’un réseau d’installation de machines à sous clandestines dans de nombreux bars de Nouvelle-Aquitaine. Ces trois personnes ont été placées sous contrôle judiciaire.

Un business très lucratif

L’histoire avait débuté au début de l’année 2022 à Limoges, lorsque des gendarmes avaient repéré la présence illégale de machines à sous au sein d’un bar associatif. Après un an et demi d’enquêtes, les enquêteurs ont découvert que des machines à sous clandestines étaient présentes dans de nombreux bars PMU et dans des locaux associatifs communautaires des départements de la Haute Vienne, de la Dordogne, de la Corrèze, du Lot et de l’Aveyron. "Les gains engendrés étaient supérieurs à 1,5 millions d’euros", précise le parquet.

Quatorze personnes interpellées

Une opération judiciaire a permis d’interpeller quatorze individus ce mercredi 26 septembre. Les perquisitions menées en France ont permis de saisir quatre véhicules, 320.500 euros sur des comptes bancaires, 97.700 euros en numéraire et 17 machines à sous.

Trois de ces quatorze personnes ont donc été mises en examen ce jeudi et placées sous contrôle judiciaire. "Les investigations se poursuivent", assure le parquet de Bordeaux.