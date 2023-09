Machines à sous clandestines : l'adjointe au maire de Terrasson démissionne après sa mise en examen

La mairie de Terrasson annonce ce samedi 30 septembre dans un communiqué qu'une de ses adjointe a remis sa démission de son poste d'élue au préfet : jeudi, elle a été mise en examen dans une affaire de machines à sous clandestines. Son mari est soupçonné d'avoir installé des machines à sous illégales dans tout le Sud-ouest.

"Suite à la mise en cause d’une élue du Conseil Municipal de Terrasson, cette dernière a décidé de solliciter Monsieur le Préfet de la Dordogne pour accepter sa démission de son poste d’adjointe au Maire et de Conseillère Municipale avec effet immédiat", indique le communiqué. "Même si la présomption d’innocence est de mise dans toute affaire judiciaire, l’action municipale ne peut être entachée par des affaires personnelles."

Sous contrôle judiciaire

Les machines à sous illégales étaient installées dans des bars de toute la région, en Dordogne, mais aussi en Aveyron ou encore en Corrèze. Elles étaient dissimulées dans des bornes d'accès à Internet. Le trafic aurait généré plus d'un million et demi d'euros de gains en quelques mois, selon le parquet de Bordeaux. Quatorze personnes ont été interpellées mardi matin, et trois ont été mises en examen dans cette affaire.

Avec une autre proche de celui qui est soupçonné d'avoir monté le réseau, le couple de Terrassonnais a été mis en examen jeudi, des chefs "d’importation, détention, mise à disposition, installation et exploitation en bande organisée d’appareils de jeux de hasard, et des chefs de blanchiment aggravé et participation à une association de malfaiteurs". Ils ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire.