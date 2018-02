Aucune réaction ce soir des présidents de l’exécutif et de l’assemblée de Corse, sur demande du Président de la République.

Corse, France

Après plus de deux heures d’entretien avec Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, Emmanuel Macron se réserve la primauté des annonces pour ce mercredi lors du discours prévu à l’Alb’oru.

En cette fin de soirée, alors que le Président Macron et les membres du gouvernement qui l’accompagnaient ont quitté la collectivité de Corse, une réunion était toujours en cours entre les présidents de l’assemblée et de l’exécutif et leurs cabinets ainsi que certains membres de l’exécutif régional.