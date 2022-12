Macron caricaturé en Hitler : la contre-attaque de l'afficheur varois qui dépose plainte contre le Président

La Cour de cassation s'est prononcée en faveur de Michel-Ange Flori dans le dossier des caricatures du président de la République en Pétain et Hitler. La haute juridiction a en effet cassé mi-décembre la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de janvier 2022 qui avait condamné l'afficheur varois à 5.000 euros d'amendes pour injures publiques. L'arrêt de la Cour de cassation précise qu'il est sans renvoi possible. L'affaire est donc définitivement close. Mais pas le combat du chef d'entreprise ollioulais qui annonce déposer plainte contre le chef de l'État.

Michel-Ange Flori annonce en effet à France Bleu Provence sa volonté de déposer plainte "pour dénonciation calomnieuse" à l'égard du président de la République. "On ne peut impunément bâillonner un citoyen. Car au président de la République, tout est dû, il ne paye rien, lui. C'est le procureur qui le représente. Il dépose une plainte et la machine judiciaire, la machine de l'État se met en route. Mon sentiment à l'audience de Toulon, c'est qu'on ne m'avait pas fait venir pour me juger, mais pour le venger. Le message que je veux faire passer en déposant plainte, c'est que cela vaut toujours le coup de se battre", argumente le caricaturiste.

Et pour marquer sans doute cette victoire, une nouvelle affiche a été installée ce vendredi matin sur les deux panneaux d'affichage dont Michel-Ange flori est propriétaire, à l'entrée de Toulon et à Ollioules. "Je continue mon cheminement sur le chemin de la parodie et de la satyre. Quand on est le premier des citoyens français, on est soumis à l'attention, à la critique, à la satyre, à la parodie. Il faut qu'il l'accepte. C'est inscrit dans les textes et c'est gravé dans le marbre de la Cour de cassation maintenant. Je me réjouis de me servir de mon espace de liberté pour faire sourire, réfléchir, pour interpeller, et déranger aussi", conclut Michel-Ange Flori.