"Madame de Sévigné" reprend vie sur grand écran aux châteaux de Grignan et de Suze-La-Rousse

Ce vendredi 6 mai 2022 c'est le dernier jour de tournage dans la Drôme pour l'équipe du film "Madame de Sévigné". En racontant la relation entre la marquise et sa fille, la comtesse de Grignan, la réalisatrice Isabelle Brocard dresse le portrait d'une des femmes les plus modernes de son temps.

Dans la Drôme, le tournage du film "Madame de Sévigné" touche à sa fin. Le film traduira à l'écran la relation entre la marquise du XVII° siècle et sa fille, la comtesse de Grignan. Deux femmes, incarnées respectivement par Karin Viard et Ana Girardot, aux aspirations et aux parcours de vie bien différents. Derrière la caméra, la réalisatrice Isabelle Brocard ne veut pas se contenter d'un simple film d'époque. Elle veut aussi questionner l'époque actuelle à travers la vie de la célèbre épistolière. La Drôme sera à l'honneur puisque neuf des trente-trois jours de tournage s'y sont déroulés, avec des scènes à Grignan, château où mourut la marquise, au château de Suze-la-Rousse mais aussi à Cornillon-sur-l'Oule.

Une relation mère-fille qui résonne encore aujourd'hui

On sait peu de choses sur elle, alors que par elle on connaît beaucoup de choses sur le XVIIᵉ siècle - Isabelle Brocard (réalisatrice)

"On sait peu de choses sur elle, alors que par elle on connaît beaucoup de choses sur le XVIIᵉ siècle" analyse Isabelle Brocard. Dans la cour du château de Suze-La-Rousse, elle redonne vie à la marquise, rendue célèbre par sa relation épistolaire avec sa fille, la comtesse de Grignan. Une relation longue de vingt-cinq ans, qui est le cœur du propos du film : "L'idée n'était pas du tout de faire un film d'époque pour s'empêtrer dans quelque chose qui aurait un peu senti la naphtaline. Non, au contraire, c'est vraiment faire résonner des questions modernes, c'est à dire l'indépendance des femmes, la possibilité qu'elles ont ou pas de choisir cette indépendance" explique la réalisatrice. Et pour cela Madame de Sévigné et Madame de Grignan sont des personnages de choix, de part les écrits de la mère, mais aussi de par leurs destins, leurs choix de vie. Le film se veut finalement une forme de portrait en miroir entre une mère et sa fille, une femme indépendante, et une autre plus soumise au modèle patriarcal de son époque.

C'était une femme féministe à un siècle où les femmes n'avaient aucune liberté - Karin Viard (actrice)

"C'est un personnage qui m'a beaucoup intéressé, parce que c'est un personnage féminin qui a des batailles différentes de celles de sa mère mais qui défend une certaine féminité, une force d'amour et d'envie d'accompagner son mari et sa famille dans sa quête, qui est à l'inverse de Madame de Sévigné qui réclamait l'indépendance", confie Ana Girardot qui incarne la comtesse de Grignan.

Sur les trente trois jours de tournage, neuf ont été entièrement consacrés à la Drôme © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Elle partage l'affiche avec Karin Viard, qui joue le rôle de la marquise : "c'était une femme féministe à un siècle où les femmes n'avaient aucune liberté, tout au plus de l'indépendance, et elle érige cette indépendance comme bannière" confie l'actrice. Le film retrace aussi et surtout sa vie à elle, ou "comment une femme comme Madame de Sévigné, une marquise donc, devient écrivain à travers les lettres qu'elle écrit à sa fille, qui sont pleines de poésie, de lyrisme, de fougue. C'est l'éclosion d'un écrivain, l'affirmation d'une femme et tout cela est très contemporain" explique Karin Viard.

Tourner sur les traces de Madame de Sévigné

En l'espace de neuf jours l'équipe a investi successivement, le château de Grignan où Madame de Sévigné est morte et où elle est enterrée, puis Cornillon-sur-l'Oule, avant de s'installer au Château de Suze-La-Rousse. Pour la réalisatrice Isabelle Brocard, tourner sur les pas de Madame de Sévigné était essentiel. "Le château de Grignan a été complètement reconstruit, un peu à l'identique au XXᵉ siècle donc ce n'était pas une histoire d'âme ou d'autre chose. C'était plutôt la lumière du sud, cette espèce de minéralité de ce château. Il y avait quelque chose, qui, pour moi, devait se raconter là" explique-t-elle.

C'est aussi une chance, un moment "exceptionnel" que d'avoir accès à ces monuments précise de son côté Karin Viard, "Ce qui est assez merveilleux, c'est effectivement de pouvoir faire comme ça le tour de certains châteaux qui sont censés être les miens, c'est assez extraordinaire" raconte l'actrice.

"Madame de Sévigné" sera a découvrir dans un an, dans les salles obscures.