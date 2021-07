Made in France : l'un des leaders européens de l'abri de piscine est en Haute-Garonne

Entre 250 et 300 abris de piscine sortent chaque année des ateliers de Vénus à Saint-Sulpice sur Lèze. La société s'est spécialisée dans les abris de taille haute et propose des produits sur-mesure. Et avec le boom des ventes de piscines et le temps maussade cet été, les commandes explosent.

C'est une entreprise qui ne connait pas la crise. À Saint-Sulpice sur Lèze au sud de Toulouse se trouve la société Vénus, l'un des leaders européens de l'abri de piscine, spécialisé notamment sur ceux de taille haute. Elle produit entre 250 et 300 abris par an, une production haut de gamme qui s'adresse aux particuliers mais aussi aux collectivités, campings et hôtels avec des prix allant de 15.000 à plus d'un million d'euros.

De l'abri Made in France

Tous les abris fabriqués par Vénus sortent de l'atelier à Saint-Sulpice sur Lèze. Une quarantaine de personnes travaillent dans cet espace de 6.000 m². "C'est un peu comme une chaîne de montage automobile, explique Frédéric Marmande, le président de la société PAC Vénus. On commence par la découpe de l'aluminium. Et après, étape par étape, on va ajouter un joint, une brosse, etc, avant de passer au montage de la structure, la pose des verres, puis l'expédition." Vénus se charge également de la conception pour les projets sur-mesure.

Entre 250 et 300 abris de piscine sortent chaque année de l'atelier de Saint-Sulpice-sur-Lèze © Radio France - Théo Caubel

Et ça marche, créée en 1987, l'entreprise exporte aujourd'hui en Allemagne, en Espagne, en Belgique ou encore au Royaume-Uni. Il y a deux ans, elle a été rachetée par le groupe Abridéal. Et avec le boom des ventes de piscines depuis le premier déconfinement, Vénus a encore de beaux jours devant elle. "On sent déjà une forte demande. On a embauché près de 10 personnes en un an. Et surtout, toutes les piscines qui sont installées actuellement, il faudra bien les couvrir dans les prochaines années", rappelle Frédéric Marmande.

De nombreuses commandes

Le secteur de l'abri de piscine profite également d'un été 2021 maussade dans le ciel. Le mauvais temps et les températures basses favorisent l'achat d'abris. Chez Vénus, on a enregistré 25% de commandes en plus au mois de juillet 2021 par rapport à la même période en 2019.