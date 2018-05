Le procès

Sylviane Gigi, divorcée Hamon, est jugée pendant trois jours au tribunal correctionnel de Tours. Elle comparaît pour "escroquerie" et "exercice illégal de profession de banquier".

Comment a-t-elle fait ?

Employée à la BNP Paribas de Bourgueil, la femme cible tout d'abord des proches, sa famille ou des amis. Elle leur fait croire à des placements juteux, pouvant rapporter jusqu'à 50 % par année. De par ses activités, elle n'a aucune difficulté à être crédible vis-à-vis de ses victimes.

En décembre 2007, elle est licenciée par son employeur. La banque a finalement découvert ses placements fictifs.

Après cette date - plus surprenant -, la femme poursuit ses activités. Pour gagner la confiance de ses victimes, elle explique qu'elle conserve certains avantages à la BNP, et que les placements tiennent toujours. Cela durera jusqu'en décembre 2011. Après son interpellation, les enquêteurs découvriront qu'elle possédait en réalité plus de quarante comptes bancaires dans douze banques différentes.

La femme

Sylviane Gigi, divorcée Hamon est née le 17 janvier 1962. Brevet des collèges en poches, elle quitte l'école. A seize ans et demi, elle rentre à la BNP Paribas en tant qu'employée administrative. Par sa belle-soeur à la barre, elle est décrite comme une femme "qui était adorable, tout le monde l'aimait. Et puis elle avait un sens commercial incroyable, un bagou insoupçonné. Elle aurait pu vous vendre une voiture sans moteur." Par d'autres, elle est décrite comme "une mythomane, une femme en manque d'affection, complexée par son physique imposant. Elle éprouve sans cesse le besoin d'avoir une emprise sur les gens en se rendant indispensable. Elle est addicte à l'argent. Elle est égocentrique et rapporte tout à elle." Depuis son interpellation en 2011, l'ex-banquière a été jugée bipolaire par des experts psychiatres et psychologues.

Ce qu'elle a dit