Maëlys : le suspect, menacé de mort par d'autres détenus, transféré dans une autre prison

Principal suspect depuis la disparition de la petite Maëlys, neuf ans, le 27 août dernier, Nordahl L. a été transféré de la prison de Grenoble - Varces à celle de Saint-Quentin-Fallavier ce jeudi. Selon son avocat, il aurait reçu de nombreuses menaces de mort de la part d'autres détenus.

Depuis que la petite Maëlys s'est volatilisée, dans la nuit du 26 au 27 août, dans cette salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin (38), Nordahl L., ancien militaire, est le suspect numéro 1. Arrêté une première fois le jeudi 31 août et placé en garde à vue, il a ensuite été libéré. Puis, l'enquête avançant, il a à nouveau été interpellé. Cette fois, il a été mis en examen pour "enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans" et écroué. Depuis, alors que les recherches continuent sur le terrain, il était détenu à la prison de Varces, près de Grenoble.

Nombreuses menaces de mort

Ce jeudi, son avocat annonce que le jeune homme de 34 ans a été transféré à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, dans le Nord Isère. Ce transfert a été effectué "pour sa sécurité car il a reçu de nombreuses menaces de morts de la part d'autres détenus" précise Maître Méraud, qui se réjouit de ce changement "la prison de Saint-Quentin-Fallavier est plus récente donc mieux adaptée à la situation".

En détention provisoire, son client a reçu la visite de sa mère à qui il a répété "ses dénégations les plus fortes, ce qu'il a toujours fait". Pour l'instant, aucune convocation entre le suspect -incarcéré depuis le 3 septembre- et les magistrats instructeurs n’est prévue. Ceux-ci attendent un élément probant pour confronter le suspect. La découverte d'un deuxième téléphone portable appartenant au suspect pourrait précipiter les choses. Ce téléphone fonctionnait bien lors de cette fameuse soirée du 26 au 27 août et il concentre l’attention des enquêteurs car il a borné à différents endroits à plusieurs kilomètres de la salle. Or le suspect a affirmé être à la salle des fêtes. Selon son avocat, son client avait ensuite expliqué s’être absenté pour aller chercher de la drogue.

Nouvelles analyses

Les enquêteurs s’intéressent aussi aux images d’une caméra de vidéo-surveillance d’une station-service où Nordahl L. a nettoyé sa voiture, le dimanche, le lendemain de la disparition de Maëlys. Il s’agit d’une station-service près de son domicile de Domessin où il s’est rendu "en fin de journée" selon son avocat. Ce dernier rappelle que son client a toujours évoqué la vente programmée de cette voiture le lundi.

Sur le terrain, si les recherches ont cessé pour l’instant au niveau des plans d’eau, elles continuent sur la terre ferme. Dans le secteur de Pont-de-Beauvoisin, ce jeudi, quelque 20 gendarmes, à pied, ont ratissé bois, champs et terrains. Ces investigations ont été menées en fonction des éléments récoltés suite à l’appel à témoin.