Maëlys : "les opérations terrain n'ont jamais cessé depuis la disparition" selon la gendarmerie

Ce jeudi, le dernier des 3 lacs du camping de Belmont-Tramonet (Savoie) sera sondé par des plongeurs. Des recherches ont eu lieu hier à Domessin. "Ce travail ne se fait pas sur la base d'éléments nouveaux", indique la gendarmerie, alors que la maman du suspect a pu le visiter hier en prison.

Ce jeudi matin, nos confrères du Dauphiné Libéré annoncent sur leur site internet que les gendarmes vont sonder les 3 lacs du camping de Belmont-Tramonet (Savoie), dans le cadre de la disparition de la petite Maëlys. La gendarmerie confirme l'intervention sur place et précise qu'en fait 2 des lacs ont été sondés ce mardi et que le dernier le sera ce jeudi. Des plongeurs de la brigade nautique d'Aix-les-Bains et de la brigade fluviale de la gendarmerie de Valence sont mobilisés. Une équipe cynophile l'est aussi. Hier, précise cette même source, des gendarmes mobiles et une équipe cynophile ont effectué des recherches sur la commune de Domessin, commune de résidence du suspect.

Dans cette même journée de mercredi, la maman du suspect a rendu visite en prison à son fils. Après l'appel des parents de la petite la semaine dernière, Christiane Lelandais avait dit qu'elle dirait à son fils que s'il avait vu quelque chose, il fallait qu'il le dise. On ne sait pas ce qui s'est dit entre la maman et le fils hier. Mais la gendarmerie précise que les sondages du camping des 3 lacs, comme les recherches effectuées à Domessin, hier, étaient prévus avant qu'on ait connaissance de cette entrevue . "Ces nouvelles recherches ne sont pas faites sur la base d'éléments nouveaux" nous confie-t-on ce jeudi milieu de matinée.

"Des recherches pour fermer une à une les portes"

"En fait, beaucoup de zones ont été ciblées et au fil des jours on y travaille, on cherche, pour fermer une à une les portes", indique cette même source qui insiste "le travail sur le terrain n'a jamais cessé. Tous les jours, il y a quelque chose, comme un ratissage. C'est juste que ce n'est pas toujours visible du grand public ou des journalistes. D'autres opérations sont prévues ces jours-ci" Et le dispositif, le personnel mobilisé varient d'un jour à l'autre, "c'est aléatoire". Ce travail se faisant en fonction de la disponibilité des moyens : les équipes travaillant aussi sur d'autres dossiers.

Rappelons que Maëlys, bientôt 9 ans, a disparu dans la nuit du 26 au 27 août, lors d'une soirée de mariage, à la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin Isère. Un suspect, un ancien militaire de 34 ans, est mis en examen et incarcéré pour "enlèvement et séquestration". Il nie toute implication.