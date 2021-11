Magali Barre, éducatrice à l'ARSL en Limousin, accompagne les hommes auteurs de violences conjugales

C'est ce jeudi la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. A Limoges, l'ARSL - Association de Réinsertion Sociale du Limousin - prend en charge les victimes mais aussi les auteurs de ces violences. Magalie Barre, l'une des éducatrices, était l'invitée de France Bleu Limousin, ce jeudi matin.

En fait, depuis un an maintenant, l'ARSL est devenu "CPCA", Centre de Prise en Charge pour les Auteurs de violences conjugales, mais l'association développe ce volet depuis plus de 25 ans, car "on est convaincus que si on accompagne l'auteur, on va aussi aider des femmes victimes à s'extirper d'une situation de violences conjugales", a indiqué en préambule Magalie Barre.

C'est un accompagnement durant lequel "on va identifier quels sont les faits de violences commis, on va amener une part de _conscientisation du passage à l'acte_, une responsabilisation sur ce passage à l'acte, et une identification des éléments déclencheurs" a précisé Magalie Barre. "La plupart du temps, c'est un débordement d'émotions et de sentiments comme la colère, la frustration, la jalousie, la peur, la honte, le sentiment d'impuissance ou d'injustice. Et certains ne peuvent contrôler leur impulsivité sinon qu'en l'exprimant pas la violence" a-t-elle expliqué.

Pas de profil particulier des auteurs

Selon elle enfin, il n'y a pas de "profil d'homme" particulier, "on est dans tous les milieux, mais on repère aussi des problèmes qui ont des problèmes d'addiction, l'alcool est un désinhibiteur". On retrouve également des hommes marqués par la violence dans leur propre vie, mais "_ce n'est pas parce qu'on a subi de la maltraitance qu'on devient forcément un auteur de violences_, mais malheureusement, c'est un facteur" a complété Magalie Barre.

Quant au retour d'expérience de la part des hommes accompagnés par la structure, "certains sont soulagés d'avoir trouvé un espace d'écoute, un espace où ils donnent un sens à leur passage à l'acte, un espace où ils vont amorcer un changement de comportement" a conclu Magalie Barre, ajoutant que "67% des hommes reçus par l'association le sont dans un cadre judiciaire, et certains à la fin de la mesure, souhaitent poursuivre l'accompagnement dans le cadre du volontariat".

