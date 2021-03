Magali Blandin : le procureur explique pourquoi sa plainte a été classée sans suite

"Septembre 2020 : Magali Blandin porte plainte pour violences conjugales. Classement sans suite. Février 2021 : son ex-mari la tue. Y a des jours comme ça où t’as juste envie de tout casser. Surtout le ministère de la « justice »."

Le soir de la mise en examen de Jérôme Gaillard et des révélations sur la mort de Magali Blandin, la militante féministe Caroline de Haas a posté ce message sur le réseau social Twitter. Elle a été suivie par d'autres femmes et hommes politiques qui se sont étonnés du traitement réservé à la plainte déposée par la mère de famille en septembre dernier.

Ce mardi 23 mars, le procureur de la République, Philippe Astruc explique à l'AFP ce qu'il s'est passé. "Dire que la justice ne fait pas son travail et que rien ne change, c'est très injuste", affirme le procureur de la République. Selon lui, "il y a eu une réponse judiciaire avec accompagnement social" après cette déposition.

Le 2 septembre au soir, Magali Blandin et son mari ont une discussion animée dans leur maison de Montauban-de-Bretagne. Depuis l'été, les relations du couple se sont tendues. Magali a annoncé à son mari qu'elle souhaite prendre un compte en banque personnel et cette décision ne lui aurait pas plu. Au cours de cette discussion, Jérôme Gaillard, décrit comme un homme robuste et athlétique, soulève le banc sur lequel son épouse est assise. Elle tombe sur les fesses en arrière.

Des violences, insultes et bousculades répétées

Le lendemain, Magali Blandin porte plainte à la brigade de gendarmerie de Montauban. "Elle passe le protocole et se rend à l'institut médico-légal. Un certificat médical ne constate pas de lésions physiques," explique Philippe Astruc à l'AFP. Lors de cet entretient Magali Blandin évoque aussi les insultes, les bousculades, les dénigrements et les violences qui se répètent depuis 2005. Placé en garde à vue, Jérôme Gaillard reconnaît avoir soulevé le banc. Il se dit lui aussi victime de violences physiques.

Magali Blandin aurait reconnu avoir frappé son mari selon le procureur. Les enfants confirmeront ses propos. Philippe Astruc décide de classer la plainte sans suite. "L'intensité de ce fait-là ne justifie pas un renvoi devant le tribunal correctionnel. Etant donné l'approche égalitaire du droit, il aurait fallu naturellement poursuivre Mme Blandin pour les violences reconnues, qu'elle a pu exercer sur son mari," affirme le procureur de la République.

Il a finalement choisie de mettre en place un accompagnement social avec entretien avec un psychologue, saisie de deux associations d'aide aux victimes et accompagnement de l'intervenant social en gendarmerie.