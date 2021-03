VIDÉO - "Magali Blandin pensait partir vers une nouvelle vie", confie l'avocat de sa famille

Quatre jours après la découverte du corps de Magali Blandin, l'avocat de sa famille prend la parole pour la première fois. William Pineau a tenu une conférence de presse ce mardi 23 mars. Par sa voix, les parents et la sœur cadette de la mère de famille tuée par son mari ont d'abord tenu à saluer l'efficacité des représentants de la justice et de la gendarmerie.

Décrivant des parents centrés sur leur souffrance, leur douleur et leur tristesse, William Pineau a aussi exprimé sa colère face au vocabulaire employé par l'avocat de Jérôme Gaillard. "J'ai entendu dire qu'il était dévasté. Je crois que la décence commande que la dévastation ne soit pas alléguée par ceux qui sont responsables de la mort de Magali Blandin."

En septembre dernier, la mère de famille de quatre enfants a choisi de prendre son indépendance et de quitter son mari pour aller vivre à Montfort-sur-Meu. Une décision insupportable pour son conjoint. "Magali pensait partir vers une nouvelle vie. Son départ a été synonyme de mort car la velléité d’indépendance est insupportable pour ceux qui perçoivent leur conjoint comme un objet", a ajouté maître Pineau.

Magali Blandin et Jérôme Gaillard se sont rencontrés en 1996, ils vivaient ensemble depuis 20 ans et s’étaient mariés en 2003. "Sa famille avait été mise dans la confidence récemment sur le fait que les conditions s'étaient tendues dans le couple. Magali avait évoqué des violences psychologiques et physiques, sans entrer dans les détails. Personne n'a pu imaginer qu'il en arriverait là." Après l'annonce de la mort de Magali Blandin, des voix se sont élevées pour dénoncer le classement sans suite de sa plainte pour violences conjugales en septembre dernier. Le procureur de la République de Rennes s'en est expliqué.

Si je dois y retourner, venez me chercher.

"Mes clients comprennent les doutes émis et les inquiétudes quant au fait qu'on aurait pas assez pris en compte les violences antérieures dont elle a été victime, mais ils respectent le travail de la justice et ne se plaignent pas de cette décision. Il serait par ailleurs trop facile de prétendre que Jérôme Gaillard serait un homme violent dont les coups auraient dépassé ce qu'il voulait." Avant d'ajouter : "Jérôme Gaillard est un homme qui a froidement et méticuleusement organisé l'exécution de sa femme."

La mère de famille aurait aussi évoqué auprès de ses parents l'emprise sous laquelle elle se trouvait. "Elle avait même dit, si jamais je devais y retourner, venez me chercher." Les obsèques de Magali Blandin se dérouleront ce jeudi 25 mars en l'église de Bain-de-Bretagne. Les parents appellent au respect de leur intimité.