Fruits difformes, légumes moches : cette épicerie du centre de Bordeaux fait la chasse au gaspillage

Consommer sans gaspiller et en payant moins cher, c'est le concept du magasin Nous Anti Gaspi qui ouvre ce mercredi à Bordeaux, rue Sainte-Colombe. Le concept ? proposer aux clients des produits encore consommables, mais que la grande distribution ne veut plus.

Vous souhaitez payer moins cher vos courses et faire un geste pour la planète ? Il vous suffit désormais de faire un tour dans le magasin "Nous Anti Gaspi" de Bordeaux qui ouvre ce mercredi. Leur concept est simple : proposer à la vente des produits dont les grandes surfaces ne veulent pas ou plus. Soit parce que les calibres des fruits et légumes ne correspondent pas à leurs attentes, soit parce que la date de péremption d'un produit est trop proche. La boutique bordelaise est la 26e à naître, et profite donc des 900 partenaires du groupe pour remplir ses rayons. Les prix des produits ont été achetés au rabais, et sont donc proposés aux clients à des prix inférieurs de 15 à 25% qu'en grande surface.

"La taille de cette tomate est près de six fois supérieures à celle-ci" explique Arnaud Delaroque, le directeur du magasin bordelais en comparant deux fruits. "Elles n'auraient jamais été acceptés par un grand distributeur, parce que l'une est trop grosse, et l'autre trop petite". Pour les produits d'hygiène, c'est le même principe. Dès lors qu'un emballage change, ou que certains produits sont en fin de série, la boutique peut les récupérer à des prix inférieurs, sans pour autant changer la qualité du produit.