Magasin fermé, stocks jetés...comment les commerçants se relèvent après l'incendie des Cordeliers à Poitiers

Impossible d'acheter une doudoune chez Jott ces jours-ci à Poitiers. Le rideau est baissé le temps que les salariés fassent le ménage. En effet, l'enseigne se trouve au-dessus de l'endroit où s'est déclaré l'incendie dans le parking souterrain du centre commercial des Cordeliers lundi 12 décembre. Si le parking est bel et bien fermé en raison du sinistre, le centre commercial est resté ouvert. Les commerçants n'ont pas cessé leur activité malgré les dégâts, qui sont pourtant importants dans plusieurs magasins.

Des vêtements dégradés à cause des cendres

Parmi les enseignes les plus impactées, les magasins de vêtements, comme la boutique Zara. Une partie des vêtements du rayon homme vont partir à la poubelle à cause de l'incendie. "Rien n'a brûlé, mais certains vêtements sont dégradés à cause des retombées de cendres", explique l'une des responsables.

Aucun bijou ne sera jeté chez Pandora, la boutique voisine. En revanche, les vendeuses ont été fortement incommodées par les fumées et les odeurs après l'incendie. L'une d'elles a même fait un malaise. Désormais, elles portent le masque dans la boutique. "On préfère se protéger, car il y a encore des vapeurs dans l'air", explique Clara, l'une des vendeuses. Les contraintes sont nombreuses. À commencer par le temps de ménage consacré pour enlever la suie. "Cela nous prend au moins une heure tous les matins", ajoute-t-elle. "Au lieu d'ouvrir à 9h30, on ouvre à 10h. C'est un vrai problème pour notre activité". Un problème constaté dans de nombreux magasins.

La crainte d'une baisse de la fréquentation

Avec le parking souterrain fermé, ce sont aussi plusieurs centaines de places en moins pour se garer dans le centre de Poitiers. Si la plupart des commerçants ont plutôt pour habitude de se garer dans d'autres parkings, moins chers, ou de venir à pied ou en bus, beaucoup de clients poitevins se garaient aux Cordeliers. Le gérant de Nature et Découvertes craint une diminution de la fréquentation. "Notre clientèle ne pourra pas se garer ici. C'est possible que l'on ait une baisse de passage". À quelques jours des fêtes de Noël, ce serait une vraie tuile pour les commerçants des 27 magasins des Cordeliers. Pour le moment, il est encore trop tôt pour évaluer l'impact commercial sur le site.

Le suspect jugé en comparution immédiate

Le suspect de l'incendie sera jugé en comparution immédiate ce mercredi 14 décembre à 14h. Ce jeune homme 21 ans, présentant déjà des antécédents judiciaires, a été interpellé le lendemain des faits, repéré après sa sortie précipitée du parking sous-terrain où les flammes ont endommagées en grande partie le 3ème sous-sol. Le parquet précise que toutes les voitures endommagées n'ont pas encore été identifiées ou répertoriées, mais estime qu'il y en a un nombre "considérable".