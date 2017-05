Magasins éphémères mais arnaques durables en Haute-Vienne

C'est une arnaque saisonnière, et elle est de retour en Haute-Vienne : les magasins d'ameublement éphémères. La répression des fraudes appelle les consommateurs à la vigilance dans le département car ces enseignes qui s'installent pour quelques semaines seulement, pratiquent une vente agressive.

Il est très facile de se faire avoir par les enseignes d'ameublement éphémères, qui s'installent pour quelques semaines seulement dans les zones commerciales.

Comme cette cliente de Chaptelat, par exemple, qui a donné l'alerte il y a quelques semaines aux services des fraudes Un magasin éphémère installé en zone nord de Limoges, lui a vendu un canapé, qu'elle ne voulait pas au départ, pour la modique somme de 2900 euros.

Appâter le client puis le faire craquer

Le scénario est toujours le même et manifestement il fonctionne : une invitation dans la boite aux lettres pour venir récupérer des cadeaux en magasin, ainsi le client est appâté. Puis sur place, de fausses promotions sur des prix gonflés au préalable, ainsi le client a mordu. Et finalement une vente quasi forcée avec insistance, facilités de paiement, et même livraison immédiate et donc un non-respect du délai de rétractation. Ainsi le client est dans la boîte...

Le problème, c'est que les victimes sont souvent honteuses d'être tombées dans le panneau et donnent rarement suite à l'affaire. En plus, en cas de réclamation, les vendeurs se montrent parfois menaçants. Et de toute façon, quelques semaines plus tard, ils ont disparu avec le magasin.